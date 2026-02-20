Partidul Social Democrat (PSD) solicită public Partidului Național Liberal (PNL) și Uniunii Salvați România (USR) să pună capăt disputelor interne care blochează Programul de relansare economică.

Surse politice indică faptul că ordonanța de urgență care ar permite implementarea măsurilor economice se află blocată la Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău (USR), din cauza controlului asupra fondurilor destinate proiectelor de sprijin pentru companii.

Potrivit surselor, Ministerul Economiei refuză să avizeze OUG-ul deoarece toate proiectele de ajutor de stat ar fi transferate către Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare (PNL).

Aceasta creează un conflict politic legat de gestionarea fondurilor publice, iar PSD avertizează că orice întârziere suplimentară va amâna adoptarea reformelor de administrare publică și a măsurilor economice pentru companii.

„Este singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei”, transmite PSD.

Pachetul de măsuri vizează stimularea investițiilor în sectoarele strategice, sprijinirea IMM-urilor și consolidarea economiei naționale. PSD accentuează că disputa pe cine gestionează fondurile nu trebuie să blocheze măsurile pentru creșterea economică.

„​După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre. ​Cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice”, mai susține PSD.

Pe lângă inițiativa PSD, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a propus un set de măsuri fiscale și scheme de susținere pentru companii, inclusiv investiții în noi tehnologii, cercetare, resurse minerale și zone cu dezechilibre comerciale.

Toate aceste măsuri sunt gândite pentru a contracara scăderea economică și a stimula creșterea în sectoarele strategice.

„Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, atrage atenția PSD.

PSD face apel la PNL și USR să prioritizeze interesul economic al României și să renunțe la orgolii politice. Potrivit social-democraților, adoptarea rapidă a reformei și a pachetului de măsuri economice este esențială pentru evitarea adâncirii recesiunii și pentru creșterea atractivității investițiilor în România.