Irineu Darău a analizat situația economică actuală și a respins comparațiile directe cu criza financiară din 2008, subliniind diferențele structurale și nivelul diferit de pregătire al autorităților. Ministrul Economiei a arătat că, deși presiunile bugetare sunt semnificative, România nu se află în aceeași poziție de vulnerabilitate ca în urmă cu aproape două decenii.

În acest context, ministrul a explicat diferențele dintre cele două perioade și a insistat asupra mecanismelor de protecție existente în prezent.

„Nu se pot compara aceste scenarii din mai multe motive. Atunci toată lumea a fost luată prin surprindere și nu existau mecanisme de protecție. Acum, suntem mai pregătiți și există o mai mare transparență în raportarea datelor economice”, a spus ministrul la Antena 3.

Irineu Darău a indicat că problema centrală rămâne deficitul bugetar, pe care îl consideră rezultatul unor decizii politice greșite din ultimii ani. El a afirmat că responsabilitatea pentru situația actuală revine în principal clasei politice, nu cetățenilor obișnuiți.

„Trebuie să fim supărați pe cei care au adâncit gaura bugetară prin cheltuieli inutile și pomeni electorale. În rest, oamenii simpli nu sunt vinovați”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a precizat că reducerea cheltuielilor publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, reprezintă o prioritate imediată. În opinia sa, aceste ajustări ar putea crea, pe termen mediu, spațiu pentru o eventuală scădere a taxelor, însă numai după stabilizarea finanțelor publice.

Întrebat despre posibilitatea reducerii TVA, după modelul unor state europene precum Austria, Irineu Darău a exclus o astfel de măsură pentru anul 2025. Ministrul Economiei a explicat că resursele bugetare actuale nu permit relaxări fiscale de acest tip, în condițiile în care obiectivul principal este menținerea echilibrului financiar.

El a detaliat prioritățile pentru următorii ani și a arătat că Executivul își concentrează eforturile pe stabilitate și predictibilitate fiscală.

„Nu avem resursele bugetare pentru astfel de măsuri în 2025. Mai degrabă, ne concentrăm pe menținerea taxelor actuale și pe câteva angajamente asumate pentru 2027, cum ar fi eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și stabilitatea fiscală pentru mediul de afaceri românesc și străin”, a explicat Irineu Darău.

Ministrul a vorbit și despre funcționarea coaliției de guvernare, formată din patru partide, arătând că procesul decizional presupune negocieri și compromisuri. El a subliniat că unitatea nu înseamnă uniformitate totală de opinii, ci capacitatea de a ajunge la soluții comune.

„O voce unită nu înseamnă că toți suntem de acord pe toate. Înseamnă să ajungem la decizii comune, chiar dacă presupune negocieri și compromisuri”, a afirmat Irineu Darău.

Referindu-se la reorganizarea ministerelor și a instituțiilor din subordine, ministrul Economiei a susținut că obiectivul este creșterea eficienței administrative fără concedieri. El a explicat că ajustările pot fi realizate prin optimizarea structurii și reducerea costurilor, fără a elimina posturi.

„Poți reduce anvelopa salarială prin eficientizare, restructurare, evitând pierderea de posturi. Preocuparea mea este ca oamenii să fie motivați și remunerați corect, chiar dacă salariile în cabinetul meu sunt între 4.700 și 5.200 lei net, mai mici decât media pe economie în București”, a declarat Irineu Darău.

În final, ministrul Economiei a reiterat că măsurile de austeritate sunt necesare pentru a preveni deteriorarea suplimentară a situației bugetare. El a avertizat că nu există soluții rapide și că redresarea presupune consecvență și disciplină fiscală.