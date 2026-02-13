Economia României se confruntă cu o perioadă de încetinire semnificativă, cauzată de măsurile de austeritate implementate de guvern și de contextul economic global instabil.

Conform declarațiilor ministrului Economiei, Irineu Darău, anumite sectoare strategice, precum industria automotive și sectorul IT, resimt deja efectele unei crize în formare.

„Cumva, am început această guvernare din 1 iulie 2025 într-o situație în care bugetul era extraordinar de dezechilibrat, proiecția de dificil la 11% la finalul anului și deja erau aceste probleme economice. Nu există alchimie, baghetă magică prin care să tai din cheltuieli, să mărești niște taxe, să scadă consumul și totuși să ai creștere economică”, a declarat Irineu Darău.

Datele oficiale arată că în ultimul an aproximativ 10.000 de angajați din industria auto au fost concediați, iar vânzările de mașini au scăzut cu 33%.

Reducerea cererii și adaptarea la noile tehnologii reprezintă principalele provocări pentru companiile din acest sector, care se află în proces de restructurare și reevaluare strategică.

Sectorul IT, considerat până recent cel mai profitabil, începe să înregistreze reduceri salariale și ajustări de personal.

Ministrul Economiei subliniază că mediul economic global rămâne imprevizibil, cu schimbări rapide în fluxurile comerciale și tehnologice. În acest context, companiile din România trebuie să se adapteze constant.

„Eu v-am zis, trebuie să ne îndreptăm maxim spre oportunitățile care există. Și există oportunități. Mai mult decât atât, e ca și cum nu poți ignora vremea de afară. Faptul că vremea economică a lumii nu este neapărat favorabilă, că sunt atâtea provocări, că sunt atâta schimbări de fluxuri comerciale și de tehnologii, nu ajută neapărat. Sunt acești muguri de diverse crize care trebuie cumva izolați. Nu vom putea opri, și în niciun caz doar de la stat, anumite fenomene. Repet, industria de automotive, industria IT se confruntă cu niște provocări foarte mari și se vor confrunta în perioada următoare și vor trebui să se adapteze”, a spus acesta.

Pe termen scurt și mediu, România se va confrunta cu concedieri colective, dar și cu creșteri selective în anumite industrii. Fenomenele economice sunt complexe și variază de la sector la sector, iar echilibrul general al economiei depinde de adaptarea companiilor la noile condiții și de identificarea oportunităților emergente.