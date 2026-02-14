România se confruntă oficial cu o recesiune tehnică, iar economistul Radu Georgescu avertizează că efectele economice ar putea fi mai severe decât criza financiară din 2008.

Potrivit datelor oficiale, economia a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul precedent, iar măsurile recente ale Guvernului riscă să amplifice declinul economic.

„Șoc și Groază!!! România a intrat în recesiune economică!!! Economia României a scăzut 1,9% în trimestrul 4 2025 comparat cu trimestrul 3!!!”.

Economistul explică că recesiunea este alimentată de două decizii guvernamentale majore:

Creșterea taxelor – Aceasta a redus veniturile disponibile ale populației, provocând scăderea consumului și încetinirea activității economice. Reducerea cheltuielilor publice – Planul Guvernului de a diminua bugetul statului va limita fluxul banilor în economie, ceea ce poate adânci recesiunea.

Georgescu avertizează că România riscă să urmeze un traseu similar cu Grecia în perioada 2010–2014, cu efecte sociale și economice majore.

„Explic de 2 ani că vom ajunge aici. Și că trebuie să ne pregătim mental și financiar. Deși, până acum 6 luni, toată presa spunea că România a depășit economic Cehia, Ungaria, Slovacia. Iar Bucureștiul a depășit economic Roma și Madrid!”, mai spune Radu Georgescu. „Probabil va fi mai rău ca în 2008. Probabil România va fi ca Grecia în 2010-2014”.

Populația este îndemnată să se pregătească mental și financiar pentru următoarea perioadă, deoarece scăderea consumului și reducerea fluxurilor de bani în economie afectează direct traiul zilnic. Radu Georgescu recomandă:

Creșterea economiilor personale și reducerea cheltuielilor neesențiale.

Investiții prudente și monitorizarea atentă a piețelor financiare.

Conștientizarea impactului fiscal al deciziilor guvernamentale asupra veniturilor.

„Repet ce explic de 2 ani. În câteva cuvinte economia înseamnă următoarele ecuații. Bunăstare economică = Bani (Flux monetar). Sărăcie = Lipsa banilor (Lipsa fluxurilor monetare). Chiar și acum văd oamenii care nu înțeleg aceste ecuații. Nu înțeleg ce se întâmplă pe lângă ei. Mulți nu înțeleg că va fi și mai rău din punct de vedere economic în România. România se va adânci și mai mult în recesiune deoarece Guvernul nu înțelege aceste ecuații economice elementare”.

Economistul susține că soluția pentru depășirea recesiunii constă în creșterea fluxului monetar către firme și consumatori, stimularea economiei reale și evitarea măsurilor care reduc circulația banilor.

În lipsa acestor măsuri, România riscă să se adâncească într-o criză economică prelungită.