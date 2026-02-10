Profesorul de economie Cristian Păun a criticat dur politicile de relansare economică bazate pe subvenții și ajutoare de stat, susținând că adevărata creștere economică apare atunci când statul lasă mai mulți bani în mediul privat și reduce intervențiile excesive.

Potrivit acestuia, piața liberă, simplificarea fiscală și stimularea investițiilor sunt elementele-cheie ale unui program de relansare eficient.

Cristian Păun a arătat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că cea mai bună formă de relansare economică este aceea în care sectorul privat este lăsat să se dezvolte liber, să valorifice avantajele competitive ale economiei și să funcționeze cu intervenții minime din partea statului.

În opinia sa, piețele trebuie lăsate să formeze prețuri cât mai apropiate de realitatea din teren, în funcție de raritatea resurselor și de intensitatea nevoilor, iar statul ar trebui să se concentreze pe simplificare, debirocratizare și digitalizare, oferind șanse egale tuturor actorilor economici.

Economistul a avertizat că taxarea generalizată pentru a susține doar anumite categorii de firme nu produce relansare, ci dimpotrivă, afectează majoritatea mediului de afaceri.

Cristian Păun a explicat că astfel de politici duc la îngroparea firmelor care nu au suficientă apropiere de mediul politic pentru a accesa schemele de sprijin, în timp ce insolvența și falimentul devin aproape inevitabile pentru companiile neconectate la decizia politică.

Pe termen lung, aceste mecanisme accentuează inegalitatea în economie și favorizează supraviețuirea firmelor bine conectate politic, nu a celor performante și competitive.

Cristian Păun a subliniat că dintre toate formele de ajutor de stat, subvențiile sunt cele mai dăunătoare, în timp ce facilitățile fiscale precum scutirile de taxe pentru profitul reinvestit sau deducerile prin amortizări accelerate sunt mult mai sănătoase pentru economie.

În acest context, el a remarcat reacția negativă a PSD și a aliaților săi față de varianta finală a programului de relansare, explicând că aceasta nu mai corespunde intereselor lor.

Potrivit profesorului, noul program este mai redus ca dimensiune, mai adaptat situației fiscale dificile și pune accent pe deduceri fiscale țintite, în special pentru investiții, echipamente și cercetare-dezvoltare.

Această abordare lasă mai mulți bani în economia privată, la nivelul tuturor celor care investesc, produc și exportă, nu doar al unor beneficiari selectați.

Cristian Păun a mai arătat că subvențiile din acest pachet sunt limitate, ceea ce consideră un lucru pozitiv, în condițiile în care statul nu dispune de resurse pentru a salva selectiv firme apropiate de partidele aflate la putere.

El a atras atenția că fără reforme structurale, reduceri de cheltuieli, privatizări, comasări de instituții și o amplă reformă administrativă, inclusiv reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale și județe, astfel de politici nu pot fi sustenabile.