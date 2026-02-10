Cristian Păun: Relansarea economică trebuie să lase mai mulți bani în mediul privat
Profesorul de economie Cristian Păun a criticat dur politicile de relansare economică bazate pe subvenții și ajutoare de stat, susținând că adevărata creștere economică apare atunci când statul lasă mai mulți bani în mediul privat și reduce intervențiile excesive.
Potrivit acestuia, piața liberă, simplificarea fiscală și stimularea investițiilor sunt elementele-cheie ale unui program de relansare eficient.
Cristian Păun a arătat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că cea mai bună formă de relansare economică este aceea în care sectorul privat este lăsat să se dezvolte liber, să valorifice avantajele competitive ale economiei și să funcționeze cu intervenții minime din partea statului.
În opinia sa, piețele trebuie lăsate să formeze prețuri cât mai apropiate de realitatea din teren, în funcție de raritatea resurselor și de intensitatea nevoilor, iar statul ar trebui să se concentreze pe simplificare, debirocratizare și digitalizare, oferind șanse egale tuturor actorilor economici.
Firmele care n-au suficientă putere politică să „câștige” licitațiile organizate de stat vor avea probleme
Economistul a avertizat că taxarea generalizată pentru a susține doar anumite categorii de firme nu produce relansare, ci dimpotrivă, afectează majoritatea mediului de afaceri.
Cristian Păun a explicat că astfel de politici duc la îngroparea firmelor care nu au suficientă apropiere de mediul politic pentru a accesa schemele de sprijin, în timp ce insolvența și falimentul devin aproape inevitabile pentru companiile neconectate la decizia politică.
Pe termen lung, aceste mecanisme accentuează inegalitatea în economie și favorizează supraviețuirea firmelor bine conectate politic, nu a celor performante și competitive.
Subvențiile, mai nocive decât scutirile fiscale
Cristian Păun a subliniat că dintre toate formele de ajutor de stat, subvențiile sunt cele mai dăunătoare, în timp ce facilitățile fiscale precum scutirile de taxe pentru profitul reinvestit sau deducerile prin amortizări accelerate sunt mult mai sănătoase pentru economie.
În acest context, el a remarcat reacția negativă a PSD și a aliaților săi față de varianta finală a programului de relansare, explicând că aceasta nu mai corespunde intereselor lor.
Potrivit profesorului, noul program este mai redus ca dimensiune, mai adaptat situației fiscale dificile și pune accent pe deduceri fiscale țintite, în special pentru investiții, echipamente și cercetare-dezvoltare.
Această abordare lasă mai mulți bani în economia privată, la nivelul tuturor celor care investesc, produc și exportă, nu doar al unor beneficiari selectați.
Cristian Păun a mai arătat că subvențiile din acest pachet sunt limitate, ceea ce consideră un lucru pozitiv, în condițiile în care statul nu dispune de resurse pentru a salva selectiv firme apropiate de partidele aflate la putere.
El a atras atenția că fără reforme structurale, reduceri de cheltuieli, privatizări, comasări de instituții și o amplă reformă administrativă, inclusiv reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale și județe, astfel de politici nu pot fi sustenabile.
Iată postarea integrală a profesorului Cristian Păun
„Programul de relansare…
Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în privat. Să lași privatul să crească, să se dezvolte, să pună în valoare avantajele comparative și competitive la nivel de națiune. Să îl încurci cât mai puțin. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat, mai mult sau mai puțin mascate.
Să lași cât mai liber piețele ca ele să formeze prețuri cât mai aproape de realitatea din teren. Cât mai aproape de raritatea resurselor pusă față în față cu intensitatea nevoilor. Să simplifici, să debirocratizezi, să digitalizezi, să dai șanse egale tuturor. Acesta este cel mai bun program de relansare economică. Cel care le bifează pe toate sau pe cât mai multe dintre ele.
Atunci când îi taxezi pe toți ca să ajuți doar pe unii, nu relansezi nimic. Îi îngropi pe cei mai mulți pentru a da niște resurse unora care să supraviețuiască perioadei de criză pe care ai creat-o prin taxare excesivă.
Cei care nu au putere politică suficientă să ”aplice” și să ”câștige” licitațiile organizate de stat pentru acești bani publici vor avea probleme mari. Insolvență și faliment aproape inevitabil. Cu cât relansarea economică pune accentul mai mult pe astfel de scheme, cu cât ele devin cvasi-permanente, cu atât inegalitatea se dezvoltă în mediul de afaceri. Nu supraviețuiesc unei astfel de ”relansări” cei buni, cei performanți, cei competitivi niciodată. Supraviețuiesc cei mai bine conectați politic.
Între ajutoarele date de stat, mai otrăvite sunt subvențiile. Scutirile de taxe pentru profitul reinvestit sau deducerile fiscale prin amortizările accelerate sunt infinit mai sănătoase.
Nu întâmplător, PSD și acoliții lui țipă ca din gură de șarpe când au văzut varianta finală a programului de ”relansare”. Nu mai este deloc varianta lor. Este mult mai redusă ca dimensiune, mai adaptată la situația fiscală precară și cu un accent pus pe deduceri fiscale țintite (pe investiții, pe echipamente, pe cercetare-dezvoltare etc.). Lasă mai mulți bani în economia privată.
La nivelul tuturor celor care investesc, caută soluții, intensifică producția, intensifică exporturile. Nu doar la unii. Subvențiile în acest pachet sunt foarte limitate și este bine că este așa. Nu avem bani pentru a salva doar prietenii de partid.
Mai ales fără reforme, fără reduceri semnificative de cheltuieli structurale, fără privatizări, fără comasări de instituții, fără reducerea a 1000 de UAT-uri printr-o amplă reformă administrativă, fără o reducere la o treime a numărului de județe etc.
Nu te poți opune eliminării aberațiilor tale fiscale gen ”taxă pe stâlp”, ”impozit minim pe cifra de afaceri”, ”supra-impozit pe petrol și gaze” și apoi să strigi că vrei ajutoare de stat și subvenții pentru cei mici și mijlocii afectați de aceste aberații fiscale ale tale.
Așteptăm cu interes și pachetul de ”solidaritate” pentru a închide bugetul pe acest an!”, a scris profesorul de economie Cristian Păun pe pagina sa de Facebook.
