Vacanțele care vor fi la modă în 2027. Cele mai interesante destinații istorice și tendințele care schimbă turismul

Călătoriile în locuri cu o istorie bogată, drumețiile pe trasee legendare și vacanțele care oferă o pauză de la tehnologie se numără printre tendințele care ar putea defini turismul în 2027. Raportul anual privind tendințele de călătorie realizat de Skyscanner, pe baza căutărilor la nivel global și a cercetărilor efectuate în rândul a peste 28.000 de călători, identifică șapte direcții care reflectă schimbările în preferințele turiștilor.

Studiul folosește date și informații de la mai mulți parteneri, printre care TikTok, ClassPass, Wise, Universal Music Group for Brands și AllTrails. Printre tendințele identificate se află interesul pentru destinații istorice, dorința de deconectare de la mediul digital, căutarea unor suveniruri unice, vacanțele dedicate sportului și evenimentele culturale.

Skyscanner a numit tendința dedicată călătoriilor istorice „Grand Odysseys”. Aceasta reflectă dorința turiștilor de a ieși din ritmul alert al vieții cotidiene și de a descoperi locuri care le oferă o legătură cu trecutul și cu poveștile care au traversat generațiile, scrie Euronews.

În 2027, tot mai mulți turiști ar putea alege trasee de pelerinaj, ruine legendare și destinații asociate unor evenimente istorice sau unor povești din Antichitate. Cercetarea Skyscanner indică și influența producțiilor cinematografice asupra deciziilor de călătorie, filmele și serialele inspirate de epoci istorice contribuind la interesul pentru anumite locuri.

Aplicația AllTrails, unul dintre partenerii raportului Skyscanner, a identificat cinci trasee de drumeție potrivite pentru turiștii care vor să combine explorarea naturii cu descoperirea unor locuri încărcate de istorie.

Pe primul loc se află traseul Cape Drastis Loop, situat pe insula grecească Corfu. Zona este asociată cu Phaeacia, ținutul mitologic descris de Homer, unde Odiseu, ajuns acolo după un naufragiu, și-a povestit călătoria de zece ani spre casă.

Traseul este recomandat celor care vor să descopere peisajele insulei și locurile legate de legendele Greciei antice.

Pe locul al doilea se află traseul care leagă punctul de belvedere Horcones de lagunele Horcones și Espejo, în Argentina.

Drumeții pot admira lacurile glaciare strălucitoare și peisajele montane din apropierea muntelui Aconcagua, cel mai înalt vârf din America de Sud.

Pe locul al treilea se află zidul istoric al orașului Xi’an, din China. Vizitatorii pot parcurge zidurile impresionante construite în timpul dinastiei Ming și pot descoperi porțile istorice, priveliștile ample asupra orașului și vestigiile unei istorii de mai multe secole.

Al patrulea traseu recomandat se află pe insula italiană Favignana. Monte Santa Caterina este cel mai înalt punct al insulei și găzduiește un castel istoric cu o poveste legată de trecutul local.

Insula este asociată de mult timp cu călătoria legendară a lui Odiseu, iar traseul oferă turiștilor ocazia de a combina explorarea istoriei cu descoperirea peisajelor naturale.

Pe ultimul loc se află peștera Rizes, cunoscută și sub numele de Peștera lui Eumaeus, de pe insula grecească Ithaca.

Traseul trece prin plantații de măslini situate deasupra Mării Ionice și conduce spre peștera asociată cu legenda lui Odiseu, care ar fi căutat adăpost aici după întoarcerea acasă.

Aceste trasee le permit turiștilor să exploreze peisaje naturale și locuri legate de povești vechi de mii de ani. Experiența călătoriei este astfel asociată atât cu activitatea în aer liber, cât și cu descoperirea unor repere istorice și culturale.

O altă tendință identificată de Skyscanner pentru 2027 este denumită „Signal Severance” și reflectă dorința de a reduce timpul petrecut în mediul digital.

Potrivit raportului, unul din patru călători din generația Z intenționează să se deconecteze de la tehnologie în timpul vacanțelor din 2027. Tot mai multe persoane caută destinații izolate sau locuri în care să poată renunța temporar la conectivitatea permanentă.

În Finlanda, localități precum Kittilä și Rovaniemi înregistrează o creștere a interesului pentru vacanțele dedicate deconectării digitale. Aceste destinații sunt căutate de turiștii care vor să se îndepărteze de agitația cotidiană și de utilizarea constantă a dispozitivelor conectate la internet.

O altă tendință pentru 2027 este reprezentată de călătoriile organizate în jurul unor obiecte care pot fi cumpărate doar în anumite locuri.

În loc să aleagă suveniruri obișnuite, turiștii își construiesc tot mai des itinerariile în jurul articolelor vestimentare specifice unei regiuni, al obiectelor realizate de artizani și al produselor disponibile exclusiv într-o anumită destinație.

Raportul arată că unul din patru călători a făcut o deplasare special pentru a cumpăra produse care nu puteau fi achiziționate online. Printre exemplele menționate se numără sacoșele Trader Joe’s din Statele Unite și produsele comercializate de hotelul Ritz Paris.

Tendința arată că experiența cumpărăturilor locale poate deveni un motiv principal pentru alegerea unei destinații, nu doar o activitate secundară în timpul vacanței.

Călătoriile organizate în jurul nunților reprezintă o altă direcție identificată în raport. Tot mai multe cupluri renunță la petrecerile tradiționale organizate separat pentru viitoarea mireasă și pentru viitorul mire și aleg evenimente comune, cunoscute sub denumirea de „sten do”.

Aceste petreceri combină tradițiile petrecerilor burlăcițelor și burlacilor într-o singură celebrare. Potrivit studiului, 25% dintre călătorii chestionați aleg astfel de evenimente organizate în străinătate.

Printre motivele invocate se numără posibilitatea de a se distra împreună, costurile mai mici și organizarea mai simplă în comparație cu două evenimente separate.

Vacanțele care combină cazarea la hotel cu activitățile sportive și preocuparea pentru sănătate, cunoscute drept „gym-cations”, sunt așteptate să devină o tendință importantă în 2027.

Datele raportului arată că 67% dintre mileniali sunt mai predispuși să rezerve un hotel care oferă un mic dejun nutritiv. În rândul generației Z, 40% dintre respondenți au afirmat că acordă prioritate hotelurilor dotate cu săli de fitness.

Interesul pentru acest tip de cazare este reflectat și de activitatea de pe TikTok. Vizualizările videoclipurilor despre hoteluri cu săli de sport, publicate sub tema „Gym Hotel”, au crescut cu 659% față de anul precedent.

Tendința sugerează că, pentru o parte dintre turiști, alegerea hotelului nu mai depinde doar de amplasare și confort, ci și de posibilitatea de a menține o rutină de mișcare și alimentație în timpul călătoriei.

Tot mai mulți turiști își planifică vacanțele în jurul concertelor, al muzicii live și al unor evenimente neobișnuite. În acest caz, destinația este aleasă nu doar pentru spectacol, ci și pentru experiența culturală oferită de locul în care acesta are loc.

Raportul evidențiază interesul pentru carnavalurile tradiționale, care sunt apreciate de 33% dintre respondenții din generația Z și de 30% dintre mileniali.

În plus, un sfert dintre persoanele chestionate au afirmat că locul în care se desfășoară un concert este aproape la fel de important ca lista melodiilor interpretate. Astfel, spectacolele organizate în spații neobișnuite, precum peșterile antice sau piramidele, pot deveni un motiv în sine pentru planificarea unei călătorii.

Ultima tendință evidențiată de Skyscanner pentru 2027 este denumită „currency chasers” și se referă la turiștii care aleg destinațiile în funcție de avantajele oferite de cursul valutar.

Pentru a-și gestiona mai bine bugetele, aceștia se orientează către țări în care moneda locală le permite să cheltuiască mai puțin pentru cazare, masă, cumpărături și alte activități turistice.

Conform datelor din raport, 45% dintre călătorii din generația Z și 40% dintre mileniali și-au schimbat destinația de vacanță pentru a beneficia de un curs valutar mai avantajos.

Vietnamul este menționat drept o destinație deosebit de populară în rândul celor care urmăresc acest obiectiv. Cursul valutar le permite turiștilor să cheltuiască relativ puțin și, în același timp, să exploreze peisajele și atracțiile țării.

Raportul Skyscanner indică o diversificare a motivelor pentru care oamenii călătoresc. Pe lângă interesul pentru istorie și legende, turiștii caută experiențe care le permit să se deconecteze de la tehnologie, să cumpere produse locale greu de găsit în alte locuri, să participe la evenimente împreună cu prietenii sau să își mențină obiceiurile legate de sport și alimentație.

Muzica live, carnavalurile tradiționale și alegerea destinațiilor în funcție de cursul valutar completează lista celor șapte tendințe identificate pentru 2027.

Datele arată că vacanțele sunt planificate tot mai des în jurul unor experiențe specifice, fie că este vorba despre explorarea unor locuri istorice, participarea la un eveniment cultural sau obținerea unui avantaj financiar. În acest context, raportul oferă o imagine asupra modului în care preferințele călătorilor ar putea influența alegerile turistice în anul următor.