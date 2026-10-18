Inflația din SUA încetinește, dar facturile mari continuă să crească. Chiriile și electricitatea rămân printre principalele probleme

Inflația din Statele Unite ale Americii (SUA) se răspândește în tot mai puține sectoare ale economiei, însă acest lucru nu înseamnă că viața devine mai ieftină pentru populație.

Potrivit calculelor Yahoo! Finance, realizate pe baza datelor Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS), doar aproximativ 38% dintre cele circa 175 de categorii incluse în indicele prețurilor de consum (CPI) au înregistrat în ultimele șase luni creșteri anuale ale prețurilor de peste 3%.

Proporția este în scădere față de nivelul de 56% înregistrat în mai și reprezintă cea mai redusă valoare din primăvara anului 2025. Cu toate acestea, numeroase cheltuieli importante pentru gospodării continuă să se scumpească într-un ritm ridicat, în special energia electrică, chiriile, serviciile spitalicești și reparațiile auto.

Indicatorul utilizat de publicația menționată pornește de la o metodă prezentată în august de Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale, în cadrul reuniunii de la Jackson Hole. Acesta urmărește numărul categoriilor din indicele PCE, indicatorul preferat de Fed pentru măsurarea inflației, ale căror prețuri cresc cu peste 3%. Scopul este evaluarea extinderii presiunilor inflaționiste în economie, în condițiile în care ținta de inflație a Rezervei Federale rămâne de 2%.

După majorarea dobânzilor din septembrie, Warsh a atras atenția că prea multe categorii continuau să înregistreze creșteri ale prețurilor de peste 3%, atât pe intervale de șase luni, cât și pe intervale de 12 luni.

Datele din septembrie au oferit însă o imagine mai favorabilă decât sugera rata generală a inflației, care a depășit așteptările. Proporția categoriilor cu scumpiri anuale de peste 3% a coborât la aproximativ 47%, de la 51% în august.

Comparația cu anii anteriori arată amploarea schimbării. La vârful inflației din 2022, aproximativ patru din cinci categorii înregistrau creșteri de peste 3%. În cele două decenii dinaintea pandemiei, proporția obișnuită era de aproximativ o treime.

Reducerea numărului de categorii cu scumpiri ridicate susține argumentele în favoarea unei pauze în procesul de majorare a dobânzilor, iar evoluția pieței obligațiunilor reflectă această perspectivă.

Potrivit datelor Bloomberg, până la închiderea tranzacțiilor de vineri, piața estima la aproximativ 17% probabilitatea unei majorări a dobânzii la reuniunea Fed din 27-28 octombrie. După publicarea raportului privind inflația de miercuri, probabilitatea era de aproximativ 33%.

Kevin Warsh nu a oferit indicii clare despre următoarea decizie a Rezervei Federale în declarațiile făcute vineri, înaintea unei intervenții la Fondul Monetar Internațional.

Unii oficiali ai Fed consideră că este nevoie de mai multe date înainte de adoptarea unei noi măsuri. Președintele Rezervei Federale din Chicago, Austan Goolsbee, a descris raportul privind inflația din septembrie drept descurajator, dar a declarat pentru sursa menționată că preferă așteptarea unor noi informații înainte de o altă intervenție.

Deși inflația afectează un număr mai mic de categorii de produse și servicii, cele care continuă să înregistreze scumpiri ridicate se numără printre cheltuielile importante ale gospodăriilor americane.

Prețurile la electricitate, chirii, servicii spitalicești și reparații auto au crescut cu peste 3% în ultimele șase luni, după ajustarea în funcție de variațiile sezoniere. În același timp, benzina este cu aproximativ 34% mai scumpă decât în urmă cu un an.

Împreună, categoriile în care prețurile continuă să crească într-un ritm de peste 3% reprezintă cel puțin 60% din coșul indicelui prețurilor de consum. Biroul de Statistică a Muncii calculează ponderile acestui coș în funcție de sumele cheltuite de gospodării pentru fiecare categorie.

Această structură explică de ce reducerea numărului de categorii cu scumpiri accelerate nu se traduce automat într-o diminuare a presiunii asupra bugetelor familiale. Chiar dacă unele prețuri cresc mai lent, cheltuielile importante continuă să ocupe o parte considerabilă din bugetul gospodăriilor.

Prețurile alimentelor cumpărate din magazine ilustrează diferența dintre încetinirea inflației și revenirea la prețurile din trecut. În ultimul an, alimentele au înregistrat o creștere a prețurilor mai mică de 2%. Cu toate acestea, ele sunt în continuare cu aproape o treime mai scumpe decât în decembrie 2019.

În cazul electricității, diferența este și mai mare. Prețurile au crescut cu 43% față de aceeași perioadă de referință, decembrie 2019.

Prin urmare, o rată mai redusă a inflației înseamnă că prețurile cresc mai lent, nu că acestea scad automat. Rezerva Federală nu urmărește readucerea prețurilor la nivelurile din 2019, ci stabilizarea ritmului de creștere a acestora în apropierea țintei sale de 2%.

Nu toți economiștii consideră că datele recente indică un progres suficient de clar în combaterea inflației. Joe Brusuelas, economist-șef al RSM, a susținut miercuri că există puține dovezi ale unei răciri a inflației sau ale unui proces amplu de dezinflație. Acesta a indicat comerțul, energia și inteligența artificială drept surse ale presiunilor persistente asupra prețurilor.

Brusuelas estimează că Rezerva Federală va efectua o nouă majorare a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale în decembrie.

Și piața obligațiunilor ia în calcul o înăsprire suplimentară a politicii monetare pe termen mai lung. Potrivit estimărilor reflectate în tranzacții, investitorii anticipează în continuare o majorare de un sfert de punct procentual până la reuniunea din 9 decembrie și aproape trei majorări de aceeași amploare până în septembrie 2027.

Aceste așteptări arată că, deși presiunile inflaționiste par să se restrângă în economie, perspectiva unei noi înăspriri a politicii monetare nu a fost eliminată.

Următorul test important pentru evoluția inflației din SUA este programat pentru 29 octombrie, când urmează să fie publicate datele privind inflația PCE din septembrie. Publicarea va avea loc la o zi după decizia Rezervei Federale privind dobânda.

Raportul privind indicele prețurilor de consum pentru luna următoare va oferi un nou set de informații despre amploarea scumpirilor.

Dacă proporția categoriilor CPI cu o creștere anualizată de peste 3% în ultimele șase luni se menține sub pragul de 40%, argumentele pentru amânarea unei noi majorări a dobânzii vor deveni mai puternice.

În schimb, dacă indicatorul revine la 50% sau mai mult, nivel apropiat de cel înregistrat în cea mai mare parte a primei jumătăți a anului, posibilitatea unei noi majorări a dobânzii ar putea reveni în discuție.