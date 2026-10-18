Impozitul pe locuințe s-ar putea dubla în zeci de localități din România. Avertismentul lui Adrian Vascu: Ar putea crește de peste două ori

Trecerea la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață ar putea aduce o creștere de aproximativ 4% a încasărilor fiscale estimate pentru proprietățile analizate, potrivit unei simulări realizate de Adrian Vascu, senior partner Veridio. În timp ce în unele localități impozitele s-ar putea majora de peste două ori, în altele, inclusiv Constanța, Ploiești, Oradea și Galați, acestea ar putea scădea.

Analiza are în vedere aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% asupra valorii de piață a locuințelor. Potrivit evaluatorului, efectul principal al unei asemenea schimbări nu ar fi o creștere semnificativă a veniturilor bugetare, ci o redistribuire a sarcinii fiscale între proprietari și localități.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Adrian Vascu atrage atenția că discuțiile despre introducerea impozitării proprietăților rezidențiale la valoarea de piață trebuie raportate la situația fiscală actuală, în condițiile în care impozitele pe locuințe au fost majorate în 2026.

Evaluatorul consideră că schimbarea sistemului nu ar trebui să urmărească exclusiv majorarea veniturilor autorităților locale. În opinia sa, reforma ar trebui să corecteze diferențele dintre proprietarii unor locuințe cu valori de piață comparabile, inclusiv între cei care locuiesc în localități diferite.

Adrian Vascu a realizat o simulare privind efectele aplicării unei cote de 0,1% asupra valorii de piață a locuințelor. Potrivit calculelor sale, încasările estimate pentru locuințele din zona A a localităților incluse în eșantion ar crește cu aproximativ 4%, prin extrapolare la nivel național.

Estimarea se bazează pe valorile medii ale locuințelor și pe impozitele actuale din localitățile analizate. Aceasta nu reprezintă un calcul oficial al impactului bugetar pentru toate proprietățile rezidențiale din România.

Potrivit evaluatorului, efectele ar fi diferite de la o localitate la alta. Unele administrații locale ar putea încasa mai puțin decât în prezent, în timp ce altele ar înregistra creșteri ale impozitelor, în funcție de raportul dintre valoarea de piață a proprietăților și taxele achitate în prezent.

„Iar se aduce în discuție trecerea la valoarea de piață in impozitarea caselor noastre, ca o sperietoare. După cresterea din 2026 a impozitului pe locuinte, lucrurile nu mai stau așa.

Dacă impozitul s-ar calcula la 0,1% din valoarea de piață, încasările extrapolate la nivelul intregii tari pentru locuinte din zona A a fiecarei localitati din esantion ar crește cu …….cca 4%. Atât. Ar urma însă o reașezare. Localități care azi plătesc mai mult decât ar fi firesc ar plăti mai puțin, iar altele, care plătesc prea puțin raportat la cat valorează locuințele de acolo, ar plăti mai mult. Afirm asumat cum ar putea arăta lucrurile pe o analiza a valorii medii a valorii de piata si a impozitului actual din localitatile de mai jos”, a scris acesta pe Facebook.

Cele mai mari creșteri ar putea apărea în anumite localități periurbane, unde valoarea proprietăților este ridicată în raport cu impozitele plătite în prezent. Potrivit simulării realizate de Adrian Vascu, aplicarea cotei uniforme de 0,1% asupra valorii de piață ar putea conduce la majorări de peste 100% în următoarele localități:

Tunari, Baciu, Ștefăneștii de Jos, Florești, Smeura, Apahida, Sânpetru, Agigea, Giroc, Șelimbăr, Lunca Cetățuii, Dobroești, Fundeni, Valea Lupului, Bucovăț, Chiajna, Rediu, Moșnița Veche, Dumbrăvița, Cristian, Dudu, Roșu, Valea Adâncă și Moșnița Nouă.

Aceste localități sunt încadrate de evaluator în categoria celor în care impozitul estimat ar putea crește de peste două ori față de nivelul actual.

Vascu precizează însă că rezultatele sunt calculate pe baza valorilor medii ale proprietăților. Din acest motiv, situația concretă a unui proprietar poate fi diferită de cea indicată de simulare.

„Localități unde impozitul ar putea crește de peste două ori: Tunari, Baciu, Ștefăneștii de Jos, Florești, Smeura, Apahida, Sânpetru, Agigea, Giroc, Șelimbăr, Lunca Cetățuii, Dobroești, Fundeni, Valea Lupului, Bucovăț, Chiajna, Rediu, Moșnița Veche, Dumbrăvița, Cristian, Dudu, Roșu, Valea Adâncă, Moșnița Nouă etc.”, a scris acesta.

O altă categorie cuprinde localitățile în care impozitele ar putea crește, dar fără să ajungă la dublul nivelului actual. În această situație sunt incluse toate cele șase sectoare ale Bucureștiului, precum și Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Sibiu și Craiova.

Lista prezentată de Adrian Vascu mai cuprinde Sâncraiu de Mureș, Șcheia, Berceni, Sântandrei, Pielești, Lumina, Voluntari, Otopeni, Sinaia, Buzău, Bușteni, Popești-Leordeni, Bragadiru, Caracal, Mamaia, Alexandria și Cisnădie.

Prin urmare, proprietarii din aceste centre urbane și localități ar putea plăti impozite mai mari dacă s-ar aplica metoda analizată. Totuși, majorările procentuale estimate ar fi mai mici decât cele din unele localități periurbane în care impozitele ar putea să se dubleze sau chiar să depășească de două ori nivelul actual.

„Localități unde impozitul ar putea crește, dar fără să se dubleze: Sâncraiu de Mureș, Scheia, Berceni, Sântandrei, București Sector 1, Cluj-Napoca, Pielești, Lumina, Voluntari, București Sector 2, Otopeni, Sinaia, Buzău, București Sector 3, Bușteni, Popești-Leordeni, Brăgădiru, Iași, Brașov, Caracal, București Sector 6, Mamaia, Timișoara, Craiova, Alexandria, Sibiu, București Sector 5, București Sector 4, Cisnădie etc.”, a scris acesta.

Simularea identifică și numeroase localități în care trecerea la impozitarea locuințelor la valoarea de piață ar putea determina o reducere a impozitelor.

Printre acestea se numără Constanța, Oradea, Ploiești, Galați, Arad, Pitești, Târgu Mureș, Baia Mare, Alba Iulia, Târgu Jiu, Tulcea, Suceava, Bacău, Botoșani, Brăila, Satu Mare, Deva, Reșița, Focșani, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Zalău și Drobeta-Turnu Severin.

Lista continuă cu Năvodari, Miercurea Ciuc, Fetești, Slatina, Ghimbav, Topoloveni, Pașcani, Odorheiu Secuiesc, Aiud, Luduș, Gherla, Buftea, Săcele, Câmpia Turzii, Târgoviște, Mioveni, Codlea, Turda, Cernavodă, Vaslui, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Târgu Neamț, Călărași, Bistrița, Bârlad, Onești, Roman, Câmpina, Rădăuți, Sebeș, Curtea de Argeș, Giurgiu, Mangalia, Făgăraș, Sighișoara, Mediaș, Hunedoara și Petroșani.

Potrivit lui Adrian Vascu, aceste diferențe arată că actualul sistem de impozitare nu reflectă întotdeauna proporțional valoarea economică a proprietăților. În consecință, schimbarea metodei de calcul ar putea conduce la o redistribuire a obligațiilor fiscale, cu reduceri pentru unii proprietari și majorări pentru alții.

„Localități unde impozitul ar putea scădea: Târgu Mureș, Năvodari, Miercurea Ciuc, Fetești, Oradea, Slatina, Ghimbav, Pitești, Topoloveni, Baia Mare, Pașcani, Odorheiu Secuiesc, Tulcea, Alba Iulia, Aiud, Târgu Jiu, Luduș, Gherla, Buftea, Săcele, Câmpia Turzii, Târgoviște, Mioveni, Codlea, Turda, Arad, Cernavodă, Vaslui, Ploiești, Suceava, Sfântu Gheorghe, Botoșani, Slobozia, Târgu Neamț, Râmnicu Vâlcea, Deva, Galați, Călărași, Bistrița, Bacău, Titu, Câmpulung Moldovenesc, Medgidia, Piatra Neamț, Bârlad, Zalău, Reșița, Dej, Onești, Focșani, Roman, Drobeta-Turnu Severin, Câmpina, Rădăuți, Sebeș, Curtea de Argeș, Urziceni, Reghin, Giurgiu, Brăila, Blaj, Mangalia, Constanța, Câmpulung, Comănești, Oltenița, Satu Mare, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Secuiesc, Sighetu Marmației, Șimleu Silvaniei, Mediaș, Moreni, Caransebeș, Brad, Hunedoara, Târnăveni, Marghita, Petrila, Orăștie, Petroșani, Vatra Dornei, etc.”, a scris acesta.

Adrian Vascu recomandă proprietarilor să compare impozitul achitat în 2026 cu suma care ar rezulta din aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii actuale de piață a locuinței.

În acest scenariu, pentru o proprietate evaluată la 100.000 de euro, impozitul anual ar fi de 100 de euro. În cazul unei locuințe cu o valoare de piață de 200.000 de euro, suma ar ajunge la 200 de euro pe an, iar pentru o proprietate evaluată la 300.000 de euro, impozitul ar fi de 300 de euro anual.

Aceste exemple sunt calcule ipotetice bazate pe cota de 0,1% analizată de evaluator și nu reprezintă niveluri de impozitare adoptate printr-o nouă reglementare.

Pentru a verifica dacă rezultatele simulării se aplică unei anumite proprietăți, Vascu recomandă compararea valorii de piață a locuinței cu impozitul efectiv achitat în 2026. În acest fel, proprietarii pot observa dacă încadrarea localității în una dintre categoriile analizate reflectă situația concretă sau este influențată de folosirea valorilor medii.

„Pentru fiecare dintre localitatile de mai sus cei care cunoasteti informatii concrete despre preturile actuale de piata si impozitul platit pe 2026, inmultiti valoarea de piata cu 0,1% si comparati ce obtineti cu impozitul platit. Verificati daca incadrarea de mai sus este corecta sau este influentata de valoarea medie. Scrieti in comentarii daca e asa sau nu”, notează specialistul.

În opinia senior partnerului Veridio, orice modificare a impozitării proprietăților ar trebui să pornească de la date concrete privind valorile de piață și nivelurile actuale ale taxelor locale.

Obiectivul principal ar trebui să fie eliminarea dezechilibrelor dintre localitățile din România, dar și dintre proprietățile comparabile aflate în aceeași localitate. Astfel, reforma nu ar trebui să urmărească doar creșterea încasărilor la bugetele autorităților locale, ci și stabilirea unui sistem de impozitare mai echitabil.

„Asadar, orice decizii de aici inainte trebuie luate in cunostinta de cauza si pornind de la situatia reala in care ne aflam. Se impune insa ca schimbarea sa nu mai urmareasca doar cresteri de bani la buget ci in primul rand sa asigure o reasezare echitabila a impozitului pe toate localitatile din Romania. Si apoi echitatea sa fie asigurata si in cadrul aceleiasi localitati. Astazi niciuna din aceste echitati nu exista. Asta ar insemna reforma”, a conchis Adrian Vascu.

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