Egiptul a reușit să cultive floarea-soarelui cu apă sărată. Experimentul ar putea schimba agricultura în zonele aride

Egiptul a obținut rezultate pozitive în urma testelor de cultivare a florii-soarelui cu apă sărată, desfășurate în Peninsula Sinai. Ministerul Agriculturii și Recuperării Funciare urmărește extinderea producției de plante oleaginoase în regiunile cu resurse limitate de apă dulce. Cercetările vizează valorificarea terenurilor agricole din zonele aride și reducerea importurilor de ulei vegetal. Autoritățile egiptene pregătesc și dezvoltarea culturilor de ricin, utilizate în industria de prelucrare a uleiurilor.

Cercetătorii din Egipt au confirmat rezultatele favorabile ale unui experiment agricol desfășurat în Sinaiul de Sud, unde floarea-soarelui destinată producției de ulei a fost cultivată prin irigare cu apă sărată provenită din puțuri.

Testele au fost realizate de Centrul de Cercetare în Deșert, în cadrul Centrului de Dezvoltare Durabilă pentru Resurse din Sinaiul de Sud. Rezultatele indică posibilitatea utilizării unor surse alternative de apă pentru cultivarea plantelor oleaginoase în regiuni afectate de salinitatea solului și de disponibilitatea redusă a apei dulci.

Ministerul Agriculturii și Recuperării Funciare consideră că această metodă poate contribui la extinderea suprafețelor agricole din Peninsula Sinai. Programul prevede atragerea investițiilor în zonele cu deficit de apă, dar și introducerea tehnologiilor agricole moderne în exploatațiile fermierilor locali.

În paralel cu experimentele privind cultivarea florii-soarelui, specialiștii egipteni au monitorizat recoltarea ricinului pe terenurile agricole din regiunea Qantara de Est, în cadrul unui program destinat creșterii valorii economice a producției agricole.

Ricinul este o plantă oleaginoasă nealimentară, care poate fi cultivată inclusiv pe terenuri marginale, fără a necesita aceleași resurse de sol fertil și apă dulce utilizate pentru culturile alimentare de bază.

Potrivit rapoartelor tehnice, soiurile de ricin cultivate în regiune au înregistrat un conținut de ulei cuprins între 45% și 55%. Rezultatele au fost obținute prin selectarea soiurilor adaptate condițiilor locale și prin ajustarea metodelor de irigare.

Ministerul Agriculturii din Egipt urmărește creșterea producției interne de plante oleaginoase pentru a reduce diferența dintre cantitățile obținute de fermierii locali și necesarul de consum al populației.

Strategia agricolă include extinderea suprafețelor cultivate cu soia, floarea-soarelui, susan, arahide și rapiță. Aceste plante sunt considerate importante pentru aprovizionarea industriei alimentare și pentru reducerea dependenței de uleiurile vegetale importate.

Autoritățile urmăresc, totodată, diminuarea cheltuielilor în valută pentru achizițiile externe și limitarea expunerii pieței interne la fluctuațiile prețurilor internaționale. Programul are în vedere și reducerea efectelor provocate de eventualele întreruperi ale lanțurilor globale de aprovizionare.

Extinderea culturilor oleaginoase face parte dintr-un program mai amplu prin care autoritățile egiptene intenționează să crească veniturile fermierilor și să dezvolte activitățile economice asociate sectorului agricol.

Investițiile vizează atât cultivarea și recoltarea plantelor, cât și dezvoltarea capacităților industriale de extracție și prelucrare a uleiului. Programul include valorificarea subproduselor rezultate din procesare, inclusiv utilizarea celor adecvate pentru fabricarea hranei destinate animalelor.

Ministerul Agriculturii acordă atenție și dezvoltării soiurilor cu productivitate ridicată, adaptate particularităților climatice și de mediu ale Egiptului. Prin utilizarea acestor varietăți și îmbunătățirea tehnologiilor de producție, autoritățile urmăresc creșterea cantităților de materii prime obținute la nivel local și reducerea pierderilor rezultate din activitățile agricole și industriale.