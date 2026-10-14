Noi informații despre avertismentele primite de Israel înainte de atacul Hamas. Netanyahu confirmă vizita șefului spionajului egiptean

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că fostul șef al serviciilor secrete egiptene, Abbas Kamel, s-a aflat în Israel înaintea atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului israelian Canalul 14. Anterior, Netanyahu respinsese în repetate rânduri informațiile potrivit cărora Egiptul ar fi avertizat Israelul asupra unui atac iminent. Mai multe publicații internaționale au relatat despre avertismente transmise autorităților israeliene înaintea atacului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a recunoscut că Abbas Kamel, care conducea la acea vreme serviciile de informații ale Egiptului, a efectuat o vizită în Israel cu puțin timp înaintea atacului lansat de Hamas la 7 octombrie 2023. Confirmarea vine după ce șeful guvernului israelian a negat în repetate rânduri că autoritățile de la Cairo ar fi transmis avertismente privind pregătirea unei operațiuni de amploare.

Potrivit informațiilor publicate marți de cotidianul israelian Haaretz, Netanyahu a abordat subiectul într-un interviu acordat postului de televiziune Canalul 14, în cadrul căruia a confirmat prezența fostului șef al spionajului egiptean pe teritoriul israelian.

Premierul a precizat că vizita lui Abbas Kamel a durat exact 59 de minute, însă a susținut că nu cunoaște identitatea oficialului israelian cu care acesta a discutat în intervalul respectiv.

„Vreau să știu cu cine s-a întâlnit ”, a spus Netanyahu.

Șeful executivului israelian a negat că ar fi avut o întrevedere sau o convorbire telefonică cu Abbas Kamel. Acesta a explicat că, în perioada în care oficialul egiptean se afla în Israel, participa la o ceremonie de comemorare a militarilor israelieni căzuți la datorie.

Informații despre deplasarea lui Abbas Kamel în Israel au fost publicate la sfârșitul lunii septembrie de revista americană The Atlantic, care a prezentat detalii despre presupusele avertismente transmise de autoritățile egiptene înaintea atacului Hamas.

Potrivit publicației, fostul director al serviciilor secrete egiptene a călătorit în Israel pe 26 septembrie 2023, cu 11 zile înainte de atacul din 7 octombrie, pentru a informa guvernul israelian că Hamas pregătea o operațiune teroristă de amploare.

The Atlantic a relatat că informațiile privind vizita au fost confirmate de oficiali israelieni, egipteni, arabi, americani și europeni care aveau cunoștință despre deplasarea reprezentantului serviciilor de informații de la Cairo.

Conform relatării, Abbas Kamel ar fi recomandat autorităților israeliene să accepte anumite concesii economice în favoarea Hamas, considerând că astfel ar putea fi evitată declanșarea unui conflict.

Publicația americană a precizat însă că identitatea reprezentantului israelian cu care s-a întâlnit oficialul egiptean nu a putut fi stabilită.

Informațiile privind avertismentele transmise de Egipt au fost abordate și de The Wall Street Journal, care a relatat în septembrie că Abbas Kamel ar fi încercat să îl contacteze direct pe Benjamin Netanyahu cu câteva zile înaintea atacului Hamas.

Potrivit publicației americane, fostul șef al serviciilor secrete egiptene l-ar fi sunat pe premierul israelian după ce alte două avertismente transmise anterior de autoritățile de la Cairo nu ar fi primit atenția necesară din partea Israelului.

Relatarea The Wall Street Journal privind presupusa convorbire telefonică diferă de declarațiile făcute ulterior de Netanyahu la Canalul 14, unde premierul a negat că ar fi discutat cu Abbas Kamel înaintea atacului.

În septembrie, The New York Times a publicat informații potrivit cărora Benjamin Netanyahu ar fi primit un avertisment referitor la posibilitatea unui atac de amploare al Hamas și din partea președintelui Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Conform relatării cotidianului american, liderul Emiratelor Arabe Unite i-ar fi transmis premierului israelian informații despre riscul unei operațiuni majore pregătite de Hamas.

The New York Times a susținut că Netanyahu nu ar fi comunicat avertismentul primit din partea președintelui Emiratelor Arabe Unite conducătorilor structurilor israeliene de securitate.