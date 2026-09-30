Alertă în timpul zborului Flydubai spre Tel Aviv. Israelul a ridicat avioane de luptă după codul folosit pentru deturnări

Un avion al companiei Flydubai, care efectua miercuri dimineață cursa de la Dubai către Tel Aviv, a transmis semnale de urgență și și-a modificat traseul, îndreptându-se spre Arabia Saudită. Situația a dus la apariția unor suspiciuni privind o posibilă deturnare, iar Forțele Aeriene israeliene au trimis avioane de luptă pentru a verifica situația.

Flydubai a anunțat că avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Tabuk din Arabia Saudită și toți pasagerii sunt în siguranță. Compania a spus doar că Zborul FZ1073 a avut parte de un „incident”, adăugând că va mai ofer informații suplimentare când va mai avea detalii.

Informațiile inițiale despre incident au fost relatate de The Times of Israel, care a urmărit evoluția situației și a menționat intervenția aviației militare israeliene pe fondul suspiciunilor privind o posibilă deturnare.

Datele furnizate de platformele de monitorizare a zborurilor au indicat că aeronava a transmis mai întâi codul 7700. Acesta este utilizat de echipajele avioanelor pentru a semnala o situație generală de urgență. Ulterior, aeronava a transmis codul 7500, cod asociat unei deturnări sau unei intervenții ilegale la bord.

Situația a căpătat o altă turnură după ce piloții au reușit să ia legătura cu turnul de control, după câteva minute în care nu fusese stabilită comunicarea. Echipajul a transmis că la bord nu avea loc o deturnare, potrivit informațiilor publicate ulterior.

Avionul a continuat să se îndrepte spre Arabia Saudită, iar monitorizarea traseului a indicat apropierea de aeroportul Tabuk. Informațiile disponibile la acel moment arătau că aeronava urma să aterizeze acolo, iar autoritățile israeliene așteptau finalizarea aterizării pentru a clarifica situația de la bord.

Într-o actualizare, The Times of Israel relata că avionul era așteptat să ajungă în Arabia Saudită, ultima poziție indicată de platformele de monitorizare fiind în apropierea aeroportului Tabuk.

Surse israeliene din domeniul securității au precizat că situația urma să poată fi lămurită după aterizarea aeronavei. Până la acel moment, informațiile disponibile despre cauzele care au determinat transmiterea semnalelor de urgență erau limitate.

Informațiile publicate de presa israeliană în primele momente ale incidentului au diferit în privința evoluției zborului. The Jerusalem Post, citând Walla, a relatat că semnalul de alertă fusese anulat și că aeronava părea să își schimbe din nou direcția către Dubai.

Aceeași publicație a menționat și posibilitatea unei probleme tehnice care ar fi putut explica situația, însă această ipoteză nu fusese confirmată.

În paralel cu informațiile despre traseul aeronavei, autoritățile israeliene au tratat situația ca pe una care necesita verificări suplimentare. Trimiterea avioanelor de luptă a avut loc pe fondul suspiciunilor inițiale legate de semnalul asociat unei posibile deturnări.

Premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune cu responsabili din domeniul apărării, potrivit The Jerusalem Post. La consultările de urgență participă, potrivit presei israeliene, și ministrul Apărării, Israel Katz.