TAROM va suspenda zborurile regulată către și dinspre Tel-Aviv, Israel, începând cu data de 12 octombrie 2023 (joi).

Totuși, compania aeriană va continua să opereze frecvențe speciale către și dinspre Tel-Aviv, numai la solicitarea Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

TAROM este una dintre puținele companii aeriene care nu au întrerupt operarea pe Tel-Aviv, până acum. Acest lucru se datorează mobilizării piloților și echipajelor sale.

Război în Israel. Jonathan Conricus, purtătorul de cuvânt al Armatei Israelului, a anunțat, miercuri, că 300.000 de soldați israelieni au fost mobilizați la frontiera cu Fâșia Gaza.

Se pregătesc de o invazie terestră. Obiectivul este exterminarea totală a Hamas.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023