”Compania TAROM anunţă suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucureşti, în această seară – noaptea 7-8 octombrie 2023, cu zborul RO1156 care va opera la ora 00.05 (ora Israel) în data de 08 octombrie 2023”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a companiei.

Pentru achiziţionarea biletelor, cei interesaţi pot suna la Call Center (004) 021 9978, (004) 0800 500 131 (TelVerde), (004) 0371 529 000 sau pot accesa link-ul https://www.tarom.ro/en/tel-aviv#booking

Potrivit sursei citate, pentru fluidizarea formalităţilor de îmbarcare, pasagerii care au biletele emise pot efectua formalităţile de check-in online accesând link-ul: https://digital.tarom.ro/ssci/identification?lang=en-GB.

Potrivit serviciului israelian de salvare de urgenţă Zaka, peste 200 de israelieni au fost ucişi de când militanţii Hamas au lansat atacul.

Brigăzile Izzedine al-Qassam, braţul armat al Hamas, au afirmat că au capturat „zeci” de israelieni în timpul atacului surpriză de sâmbătă.

Hamas a luat ostatici şi prizonieri de război după ce a lansat atacul surpriză de sâmbătă dimineaţa. De altfel, videoclipuri geolocalizate şi autentificate de CNN par să arate cum Hamas ia prizonieri israelieni în Gaza şi în apropiere, inclusiv soldaţi israelieni.

Cel puţin 232 de palestinieni au fost ucişi sâmbătă în Gaza, iar alţi 1.697 au fost răniţi, a anunţat Ministerul palestinian al Sănătăţii din Gaza într-un comunicat.

Ministerul nu a detaliat locurile în care au avut loc decesele şi nu a spus dacă morţii includ şi militanţi Hamas sau numai civili din Gaza. Decesele au survenit după ce forţele de apărare ale Israelului au efectuat lovituri de răspuns la atacul surpriză al Hamas din primele ore ale dimineţii.

Potrivit serviciului de salvare Magen David Adom (MDA) din Israel, sâmbătă seara, o nouă rundă de rachete lansate de militanţii din Gaza au lovit direct mai multe locaţii din Israel, inclusiv Tel Aviv-ul.

Conform jurnaliștilor, sirene şi mai mult de 12 explozii puternice s-au auzit răsunând la Tel Aviv.

LATEST: View of destruction after a new wave of rockets fell in Tel Aviv, Israel#Israel #Palestine #Gaza #Hamas #طوفان_الأقصى #حماس pic.twitter.com/fBtnU08hhX

— Hareem Shah (@_Hareem_Shah) October 7, 2023