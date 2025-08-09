Luxemburg, lider european la salariul minim; România, în top 10 după puterea de cumpărare
Euronews.com a realizat o analiză amplă a salariilor minime din Uniunea Europeană și din țările candidate, comparând valorile brute exprimate în euro cu nivelurile ajustate după puterea de cumpărare standardizată (PCS). Scopul acestei comparații este de a reflecta mai realist nivelul de trai, având în vedere cât de mult pot cumpăra efectiv angajații din fiecare țară cu salariul lor.
În iulie 2025, datele arată că salariile minime brute în UE variază de la 551 de euro pe lună în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg.
În afara Uniunii, dar în rândul țărilor candidate, Ucraina ocupă ultimul loc cu doar 164 de euro. Totodată, cinci state membre – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au salariu minim stabilit prin lege.
Lista salariilor minime brute în UE și în țările candidate (iulie 2025)
Luxemburg – 2.704 euro
Irlanda – 2.282 euro
Olanda – 2.246 euro
Germania – 2.161 euro
Belgia – 2.112 euro
Franța – 1.802 euro
Spania – 1.381 euro
Slovenia – 1.271 euro
Polonia – 1.100 euro
Lituania – 1.038 euro
Grecia – 1.027 euro
Portugalia – 1.015 euro
Cipru – 1.000 euro
Croația – 970 euro
Malta – 961 euro
Estonia – 886 euro
Cehia – 841 euro
Slovacia – 816 euro
România – 797 euro
Letonia – 740 euro
Ungaria – 727 euro
Muntenegru – 670 euro
Serbia – 618 euro
Macedonia de Nord – 584 euro
Turcia – 558 euro
Bulgaria – 551 euro
Albania – 408 euro
Republica Moldova – 285 euro
Ucraina – 164 euro
Euronews subliniază că aceste date brute nu surprind întotdeauna nivelul real de bunăstare, iar indicatorul PCS oferă o imagine mai corectă. Un PPS (unitate de putere de cumpărare) măsoară ce poate cumpăra efectiv un angajat cu salariul său, în raport cu prețurile din țara respectivă.
Ajustarea salariilor minime la PCS reduce considerabil diferențele dintre țări. De exemplu, în termeni nominali, salariul minim din Luxemburg este de aproape cinci ori mai mare decât cel din Bulgaria, însă diferența de putere de cumpărare scade la 2,3 ori.
În acest clasament, Luxemburg rămâne pe primul loc, însă Estonia cade pe ultima poziție în rândul statelor UE, iar Albania devine codașă dacă sunt incluse și țările candidate.
Lista salariilor minime ajustate la PCS
Luxemburg – 2.035
Germania – 1.989
Olanda – 1.937
Belgia – 1.812
Irlanda – 1.653
Franța – 1.620
Spania – 1.519
Polonia – 1.500
Slovenia – 1.417
România – 1.279
Lituania – 1.272
Croația – 1.272
Grecia – 1.194
Portugalia – 1.167
Cipru – 1.078
Macedonia de Nord – 1.069
Turcia – 1.062
Muntenegru – 1.058
Malta – 1.049
Ungaria – 1.001
Slovacia – 963
Cehia – 936
Bulgaria – 922
Serbia – 917
Letonia – 905
Estonia – 886
Albania – 566
Potrivit analizei, mai multe state din estul Europei și din Balcani reușesc să urce în clasament când se aplică acest indicator, depășind chiar și țări vest-europene.
România este unul dintre cazurile notabile, reușind să se claseze în top 10 la nivelul puterii de cumpărare, peste Grecia, Portugalia, Ungaria și Cehia. În schimb, Estonia și Cehia pierd teren semnificativ atunci când comparația se face pe baza PCS.