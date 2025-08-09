Euronews.com a realizat o analiză amplă a salariilor minime din Uniunea Europeană și din țările candidate, comparând valorile brute exprimate în euro cu nivelurile ajustate după puterea de cumpărare standardizată (PCS). Scopul acestei comparații este de a reflecta mai realist nivelul de trai, având în vedere cât de mult pot cumpăra efectiv angajații din fiecare țară cu salariul lor.

În iulie 2025, datele arată că salariile minime brute în UE variază de la 551 de euro pe lună în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg.

În afara Uniunii, dar în rândul țărilor candidate, Ucraina ocupă ultimul loc cu doar 164 de euro. Totodată, cinci state membre – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au salariu minim stabilit prin lege.

Luxemburg – 2.704 euro

Irlanda – 2.282 euro

Olanda – 2.246 euro

Germania – 2.161 euro

Belgia – 2.112 euro

Franța – 1.802 euro

Spania – 1.381 euro

Slovenia – 1.271 euro

Polonia – 1.100 euro

Lituania – 1.038 euro

Grecia – 1.027 euro

Portugalia – 1.015 euro

Cipru – 1.000 euro

Croația – 970 euro

Malta – 961 euro

Estonia – 886 euro

Cehia – 841 euro

Slovacia – 816 euro

România – 797 euro

Letonia – 740 euro

Ungaria – 727 euro

Muntenegru – 670 euro

Serbia – 618 euro

Macedonia de Nord – 584 euro

Turcia – 558 euro

Bulgaria – 551 euro

Albania – 408 euro

Republica Moldova – 285 euro

Ucraina – 164 euro

Euronews subliniază că aceste date brute nu surprind întotdeauna nivelul real de bunăstare, iar indicatorul PCS oferă o imagine mai corectă. Un PPS (unitate de putere de cumpărare) măsoară ce poate cumpăra efectiv un angajat cu salariul său, în raport cu prețurile din țara respectivă.

Ajustarea salariilor minime la PCS reduce considerabil diferențele dintre țări. De exemplu, în termeni nominali, salariul minim din Luxemburg este de aproape cinci ori mai mare decât cel din Bulgaria, însă diferența de putere de cumpărare scade la 2,3 ori.

În acest clasament, Luxemburg rămâne pe primul loc, însă Estonia cade pe ultima poziție în rândul statelor UE, iar Albania devine codașă dacă sunt incluse și țările candidate.

Luxemburg – 2.035

Germania – 1.989

Olanda – 1.937

Belgia – 1.812

Irlanda – 1.653

Franța – 1.620

Spania – 1.519

Polonia – 1.500

Slovenia – 1.417

România – 1.279

Lituania – 1.272

Croația – 1.272

Grecia – 1.194

Portugalia – 1.167

Cipru – 1.078

Macedonia de Nord – 1.069

Turcia – 1.062

Muntenegru – 1.058

Malta – 1.049

Ungaria – 1.001

Slovacia – 963

Cehia – 936

Bulgaria – 922

Serbia – 917

Letonia – 905

Estonia – 886

Albania – 566

Potrivit analizei, mai multe state din estul Europei și din Balcani reușesc să urce în clasament când se aplică acest indicator, depășind chiar și țări vest-europene.

România este unul dintre cazurile notabile, reușind să se claseze în top 10 la nivelul puterii de cumpărare, peste Grecia, Portugalia, Ungaria și Cehia. În schimb, Estonia și Cehia pierd teren semnificativ atunci când comparația se face pe baza PCS.