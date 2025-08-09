Presa occidentală avertizează că acest plan ar putea rescrie harta Europei și ar marca o victorie diplomatică uriașă pentru Moscova. Discuțiile vin într-un moment sensibil, cu puțin timp înainte de o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump, întrevedere care ar putea decide viitorul conflictului.

În spatele negocierilor se ascund însă și temeri: un acord de acest fel ar putea lăsa Ucraina slăbită și Europa în fața unei Rusii pregătite să-și reconstruiască puterea militară.

Cu doar câteva zile înainte de o posibilă întrevedere între Vladimir Putin și Donald Trump, surse internaționale dezvăluie un plan de pace care stârnește controverse și îngrijorare. Liderul de la Kremlin ar fi dispus să oprească războiul din Ucraina în schimbul controlului total asupra estului țării și al recunoașterii anexării Crimeei.

Propunerea presupune retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk, parte a Donbasului, zonă unde Moscova deține deja o mare parte din Lugansk. În plus, Rusia ar dori ca anexarea Crimeei, realizată ilegal în 2014, să fie acceptată oficial pe plan internațional.

Presa de peste ocean avertizează că un astfel de acord ar oferi Rusiei ceea ce nu a reușit să obțină pe câmpul de luptă de la începutul invaziei din 2022: controlul total asupra regiunilor-cheie din estul Ucrainei. Pentru Kiev, asta ar însemna pierderea ireversibilă a unor teritorii strategice, în schimbul încetării focului.

În Europa, există temeri că un armistițiu ar putea fi folosit de Moscova doar pentru a câștiga timp și a-și reconstrui forțele militare, conform Bloomberg.

The Wall Street Journal notează, citând oficiali europeni și ucraineni, că aceste condiții au fost prezentate de Putin direct trimisului american Steve Witkoff, în cadrul unei întâlniri la Kremlin care ar fi durat trei ore.

În cadrul discuțiilor, liderul rus ar fi spus că Rusia ar accepta o încetare completă a ostilităților doar dacă Kievul se retrage din Donețk, ceea ce ar lăsa Moscovei controlul asupra Donețkului, Luganskului și Crimeei.

Diplomați din mai multe state europene și-au exprimat îngrijorarea, suspectând că acest „plan de pace” este de fapt o manevră prin care Putin încearcă să evite sancțiunile dure pe care Donald Trump le-ar putea impune dacă războiul continuă. În același timp, există riscul ca Ucraina să fie pusă în fața unei decizii dramatice: să accepte pierderea unor teritorii în schimbul păcii, sau să continue lupta cu riscul prelungirii conflictului.

Toate privirile sunt acum îndreptate spre următoarea întâlnire Trump-Putin. Un acord în aceste condiții ar putea schimba radical echilibrul geopolitic european, ar slăbi poziția Ucrainei și ar oferi Kremlinului cea mai mare victorie diplomatică din ultimii ani.