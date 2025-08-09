Accidentele în care una dintre mașini nu are RCA valabil sunt tot mai frecvente. În aceste cazuri, responsabilitatea despăgubirilor devine o problemă delicată.

Legea 132/2017 clarifică că, în astfel de situații, victimele pot solicita despăgubiri prin intermediul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR). Această instituție funcționează ca un organism care plătește despăgubiri atunci când vehiculul vinovat nu are poliță de asigurare sau nu este identificat, scriu cei de la Promotor.

BAAR intervine în două situații principale:

Dacă vehiculul sau tramvaiul identificat nu avea asigurare RCA:

se acordă despăgubiri pentru daune materiale,

se acordă despăgubiri pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății,

se acordă despăgubiri în caz de deces.

Dacă vehiculul sau tramvaiul nu a fost identificat:

se acordă despăgubiri doar pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății,

se acordă despăgubiri în caz de deces.

Despăgubirile pentru daune materiale se acordă cu aplicarea unei franșize de 500 de euro (echivalent în lei), dacă accidentul a provocat decesul unei persoane sau o vătămare care necesită tratament medical pentru mai mult de 60 de zile.

Accidentul s-a produs pe perioada suspendării contractului RCA.

Atunci când ești implicat într-un accident cu un vehicul fără RCA, primul pas este să te prezinți la cea mai apropiată secție de poliție sau la biroul de accidente ușoare.

Acolo, polițiștii întocmesc procesul-verbal de constatare și stabilesc gradul de vinovăție al fiecărui șofer implicat. Acest document este esențial pentru demararea procesului de despăgubire.

După obținerea procesului-verbal, păgubitul trebuie să contacteze BAAR pentru a solicita despăgubirea daunelor. Pentru acest lucru, se completează un formular de avizare daune și se depun mai multe documente importante:

actul care arată vinovăția și împrejurările producerii accidentului,

autorizația poliției pentru reparația vehiculului,

documentul care atestă proprietatea asupra mașinii avariate

actul de identitate al solicitantului.

Dacă reparațiile au fost deja făcute, este necesar să se prezinte facturile și chitanțele care dovedesc costurile reparațiilor.

BAAR trebuie să soluționeze cererea în maximum 90 de zile, plătind despăgubirile sau motivând eventualele refuzuri. Dacă primești despăgubirea, BAAR recuperează suma de la șoferul care a cauzat accidentul și nu avea RCA.

Conform legislației rutiere, orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă o poliță RCA valabilă. Lipsa acestei asigurări atrage după sine sancțiuni drastice, inclusiv amenzi mari și alte măsuri administrative.

Pe lângă sancțiunile legale, șoferii fără RCA se expun riscului de a suporta direct costurile unor eventuale daune în caz de accident.

Suma pe care Biroul Asiguratorilor din România o plătește ca despăgubire va fi ulterior recuperată de BAAR de la șoferul responsabil de producerea accidentului.

Inițial, cererea și documentele necesare pot fi transmise către BAAR și prin e-mail, la adresa fpvs@baar.ro.

În cazul în care reparațiile autovehiculului au fost deja efectuate, este obligatoriu să furnizezi BAAR chitanțele și facturile care atestă costurile suportate pentru reparații.

BAAR are un termen maxim de 90 de zile pentru a plăti despăgubirile sau, în caz de refuz, va transmite o justificare oficială pentru respingerea cererii.