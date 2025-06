În dimineața zilei de sâmbătă, Iranul a lansat un al patrulea atac cu rachete asupra teritoriului israelian, ceea ce a activat sirenele de avertizare aeriană în mai multe regiuni, conform unui anunț al armatei israeliene. Autoritățile medicale au confirmat decesul a cel puțin trei persoane și rănirea a peste 40 de persoane.

Potrivit unui comunicat emis de Forțele de Apărare ale Israelului, „Forțele de apărare israeliene operează pentru a intercepta și ataca oriunde este necesar pentru a elimina amenințarea”.

La aproximativ zece minute după primele alarme, armata a transmis că cetățenii pot părăsi adăposturile, însă doar „cu condiția să rămână în apropierea acestuia”, conform relatării publicate de The Guardian.

Sistemele de apărare antiaeriană israeliene au fost activate pentru a contracara amenințările. „În ultima oră, zeci de rachete au fost lansate asupra statului Israel din Iran, dintre care unele au fost interceptate”, au declarat oficialii armatei israeliene.

Echipele de intervenție au fost trimise în mai multe locații pentru a gestiona urmările atacurilor cu rachete.

Potrivit postului CNN, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că au fost vizate obiective militare israeliene și baze aeriene. Conform declarației oficiale, „Folosind o combinație de sisteme inteligente și ghidate cu precizie”, Iranul „a vizat centre militare și baze aeriene care au servit drept sursă a agresiunii criminale împotriva țării noastre”.

Iranul a mai afirmat că a lovit infrastructuri industrial-militare implicate în fabricarea de rachete și alte arme, adăugând că „rapoartele de teren, imaginile din satelit și informațiile interceptate indică faptul că zeci de rachete balistice au lovit cu succes ținte strategice”.

În capitala iraniană, Teheran, s-au auzit explozii, conform agenției semioficiale Tasnim. Alte surse media, precum Fars, au raportat că două rachete au lovit aeroportul Mehrabad, unde ulterior au fost observate incendii. Aeroportul este situat în apropierea unor centre-cheie ale conducerii iraniene și găzduiește o bază a forțelor aeriene.

La nivel diplomatic, Amir Saeid Iravani, reprezentantul Iranului la Consiliul de Securitate al ONU, a susținut că atacurile israeliene din ziua precedentă s-au soldat cu 78 de morți, inclusiv oficiali de rang înalt, și peste 320 de răniți, în mare parte civili. Acesta a acuzat SUA de complicitate și a declarat că Israelul urmărește „să ucidă diplomația, să saboteze negocierile și să tragă regiunea într-un conflict mai larg”.

Even with Iron Dome in Israel along with help from THAAD missile systems from the United States, some of the rockets fired by Iran are getting through with scores seriously wounded. The big battle is yet ahead, pray for the the peace of Jerusalem. Psalm 122:6 (KJB) pic.twitter.com/aX9JZHzy5N

