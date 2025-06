Iran a desfășurat un atac considerat de mare amploare împotriva Israelului. Conform informațiilor oficiale transmise de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), peste 150 de rachete balistice au fost lansate. În urma atacului, autoritățile israeliene au decretat stare de urgență pe întreg teritoriul național. Locuitorii au primit instrucțiuni clare de a se deplasa rapid către adăposturi special amenajate. Sistemele de apărare activează pentru interceptarea amenințărilor.

Armata israeliană confirmă oficial lansarea unui atac extins din partea Iranului. Conform datelor transmise de IDF, peste 150 de rachete balistice se îndreaptă spre diverse regiuni din Israel.

Forțele armate au activat procedurile de alertă națională. Pe tot teritoriul Israelului a fost decretată stare de urgență. Autoritățile monitorizează permanent situația și mențin legătura cu populația.

Interceptors have been launched from Central Israel, heading to intercept the incoming ballistic missiles launched by Iran. pic.twitter.com/zKC2NIvYdp

