Șeful CNAS: Fonduri de sute de milioane necheltuite pentru analizele decontate de stat
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a afirmat sâmbătă, 9 august, că, în 2024, nu au fost utilizați integral banii alocați pentru investigațiile medicale decontate de stat. El a explicat că, anul trecut, peste două miliarde de lei au fost puși la dispoziție pentru analize de laborator și investigații imagistice, însă execuția bugetară a fost mai mică cu 111 milioane de lei.
Oficialul a precizat că, în ultimul trimestru al anului, au existat fonduri suplimentare, dar, în luna noiembrie, casele județene au refuzat suplimentarea bugetului pentru serviciile paraclinice. Decizia a venit după ce acestea au consultat furnizorii, iar răspunsul a fost unanim negativ.
Horațiu Moldovan a explicat că una dintre cauze este lipsa unei organizări unitare a programărilor. Potrivit lui, fiecare laborator își gestionează propria platformă sau programarea directă la sediu, ceea ce obligă pacienții să se prezinte dimineața devreme, de regulă în primele trei zile ale lunii, pentru a-și rezerva un loc.
Pentru a corecta această situație, șeful CNAS a anunțat că instituția intenționează să implementeze o aplicație națională de programări, valabilă pentru toate tipurile de servicii medicale – analize de laborator, investigații imagistice, consultații la medicul de familie, ambulator și spital.
Astfel, pacienții ar putea vedea în timp real disponibilitatea fondurilor și a locurilor, fără să mai fie nevoiți să contacteze direct fiecare furnizor.
„Sunt două aspecte aici. Unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analize medicale își face propriile programări pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7:00, în prima săptămână.
În primele 3 zile trebuie să meargă pacientul la laborator, să-și facă programare.
Lucrul acesta îl putem corecta printr-o aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic, și pentru analize de laborator, și pentru imagistică, și pentru medicul de familie, și pentru ambulator, și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale și totul va fi vizibil și în timp real”, a transmis șeful CNAS într-o intervenție la Digi24.
Furnizorii, acuzați că preferă banii cash de la pacienți. Dacă se solicită accesul la fondurile publice, trebuie respectate regulile
Totodată, Horațiu Moldovan a acuzat că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă să primească bani direct de la pacienți, în loc să încaseze sumele de la Casa de Asigurări de Sănătate.
El a subliniat că instituția nu obligă pe nimeni să semneze contracte cu CNAS, dar a atras atenția că, odată solicitat accesul la fonduri publice, furnizorii trebuie să respecte regulile impuse.
În acest context, Horațiu Moldovan a anunțat că vor fi intensificate controalele pentru a combate aceste practici și pentru a asigura o utilizare corectă a banului public.
„Iar al doilea element, și-l spun la modul foarte, foarte deschis și foarte sincer: De multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face.
Noi nu obligăm pe nimeni să fie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Nu rugăm niciun furnizor de servicii medicale, furnizorii de servicii medicale vin către casele de asigurări de sănătate și solicită contractare.
Dacă soliciți contractare și ai pretenția să ai acces la banul public, trebuie să respecți și niște elemente”, a încheiat Moldovan.