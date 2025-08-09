Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a afirmat sâmbătă, 9 august, că, în 2024, nu au fost utilizați integral banii alocați pentru investigațiile medicale decontate de stat. El a explicat că, anul trecut, peste două miliarde de lei au fost puși la dispoziție pentru analize de laborator și investigații imagistice, însă execuția bugetară a fost mai mică cu 111 milioane de lei.

Oficialul a precizat că, în ultimul trimestru al anului, au existat fonduri suplimentare, dar, în luna noiembrie, casele județene au refuzat suplimentarea bugetului pentru serviciile paraclinice. Decizia a venit după ce acestea au consultat furnizorii, iar răspunsul a fost unanim negativ.

Horațiu Moldovan a explicat că una dintre cauze este lipsa unei organizări unitare a programărilor. Potrivit lui, fiecare laborator își gestionează propria platformă sau programarea directă la sediu, ceea ce obligă pacienții să se prezinte dimineața devreme, de regulă în primele trei zile ale lunii, pentru a-și rezerva un loc.

Pentru a corecta această situație, șeful CNAS a anunțat că instituția intenționează să implementeze o aplicație națională de programări, valabilă pentru toate tipurile de servicii medicale – analize de laborator, investigații imagistice, consultații la medicul de familie, ambulator și spital.

Astfel, pacienții ar putea vedea în timp real disponibilitatea fondurilor și a locurilor, fără să mai fie nevoiți să contacteze direct fiecare furnizor.

„Sunt două aspecte aici. Unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analize medicale își face propriile programări pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7:00, în prima săptămână. În primele 3 zile trebuie să meargă pacientul la laborator, să-și facă programare. Lucrul acesta îl putem corecta printr-o aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic, și pentru analize de laborator, și pentru imagistică, și pentru medicul de familie, și pentru ambulator, și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale și totul va fi vizibil și în timp real”, a transmis șeful CNAS într-o intervenție la Digi24.

Totodată, Horațiu Moldovan a acuzat că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă să primească bani direct de la pacienți, în loc să încaseze sumele de la Casa de Asigurări de Sănătate.

El a subliniat că instituția nu obligă pe nimeni să semneze contracte cu CNAS, dar a atras atenția că, odată solicitat accesul la fonduri publice, furnizorii trebuie să respecte regulile impuse.

În acest context, Horațiu Moldovan a anunțat că vor fi intensificate controalele pentru a combate aceste practici și pentru a asigura o utilizare corectă a banului public.