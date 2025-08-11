Persoanele care nu au asigurare medicală în România pot primi gratuit anumite servicii medicale, cum ar fi consultații și analize, mai ales pentru a preveni sau descoperi din timp boli grave, cum ar fi cancerul. Pentru a folosi aceste servicii, trebuie să ai o recomandare de la medicul de familie, iar banii vin din fondurile sistemului public de sănătate.

O lege nouă, care a început să se aplice în 2025, face ca mai multe persoane să nu mai fie asigurate dacă nu plătesc contribuția la sănătate.

Medicii de familie pot da acum recomandări pentru analize și persoanelor care nu au asigurare. De exemplu, dacă medicul suspectează o hepatită sau o boală gravă, poate trimite pacientul neasigurat să facă analize speciale, folosind un bilet de trimitere pentru neasigurați. Ca să poți folosi aceste servicii, trebuie să te înscrii la un medic de familie, pe care îl alegi tu.

Dacă ai avut medic de familie înainte și ai fost asigurat, te poți înscrie din nou la același medic, iar apoi poți face o programare pentru o consultație de prevenție.

Consultațiile preventive gratuite pentru persoanele fără asigurare se dau astfel:

două consultații pe an pentru cei între 28 și 39 de ani;

până la două consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani care au boli cronice și sunt în evidența medicului de familie;

până la trei consultații pe an pentru cei peste 40 de ani, cu boli cronice, dar care nu sunt în evidența medicului de familie.

Dacă medicul de familie suspectează cancer la oricare consultație, poate da un bilet de trimitere pentru:

analize, radiografii sau ecografii gratuite;

consultații la un medic specialist;

internare în spital pe o zi.

Medicii specialiști pot oferi persoanelor neasigurate:

până la două consultații pe trimestru pentru depistarea cancerului (a doua consultație fără alt bilet de trimitere);

proceduri și investigații pentru diagnostic.

Specialistul poate da și el un bilet de trimitere (marcat SO) pentru:

alt medic specialist;

analize de laborator, radiografii, ecografii;

spitalizare de zi.

În timpul spitalizării de o zi, pot fi făcute investigații pentru:

confirmarea cancerului;

evaluarea extinderii tumorii;

evaluarea stării pacientului cu cancer.

Persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de: