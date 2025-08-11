O companie maghiară se pregătește să inaugureze la Valea Florilor, județul Cluj, cea mai modernă și eficientă mină de sare din Europa, după ce a obținut concesiunea anul trecut. Această decizie a fost grăbită în contextul dezastrului de la Salina Praid, având în vedere că Ungaria importa până acum cantități semnificative de sare, în special de la Praid.

Potrivit lui Márton Veres, reprezentant al companiei, extracția sării din zonă ar putea continua timp de secole, iar sarea extrasă este de o calitate excepțională, cu un grad de puritate de 99%. Salt-Veres Zrt., compania condusă de tatăl său, este singurul proprietar al societății Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea pentru exploatarea minei, scrie infostart.hu.

Conform declarațiilor lui Márton Veres, procesul de obținere a drepturilor de exploatare a început în 2009, însă licența a fost acordată abia în decembrie anul trecut. El a explicat că războiul ruso-ucrainean și închiderea minelor din Ucraina au dezechilibrat piața, cauzând pierderea a aproape 2 milioane de tone de sare în regiune, care trebuie suplimentată din alte surse.

Mina a fost supusă unor lucrări de explorare în anii 1980-1981, în timpul regimului lui Ceaușescu.

„Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării. În lucrările ulterioare doi ingineri minieri transilvăneni au avut un rol important: Zoltán Ambrus și profesorul József András. Lor trebuie să le mulțumim pentru alegerea bună a concesiunii pe care a făcut-o tatăl meu la acea vreme”, a declarat Márton Veres.

Dreptul de exploatare este valabil pentru o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire la fiecare 5 ani. În acest interval, se estimează că pot fi extrase în mod rentabil aproximativ 30 de milioane de tone de sare. Calculat la o producție anuală de 800 de mii de tone, rezervele actuale ar asigura exploatarea timp de aproape 40 de ani.

Totuși, conform studiilor geologice, rezervele totale sunt mult mai mari, ajungând la sute de milioane de tone, ceea ce permite continuarea extracției pe termen lung, chiar și pe parcursul mai multor secole.

„În prezent deţinem licența de producție, ceea ce nu înseamnă încă deschiderea minei – procedura de autorizare este în curs de desfășurare, la finalul căreia putem primi licența de deschidere. Conform legii, trebuie să aşteptăm 330 de zile, astfel că putem deschide mina, probabil, până la sfârșitul anului 2025. Scopul nostru este să atingem capacitatea anuală de 800 de mii de tone în 2-3 ani și să asigurăm o producție continuă, stabilă și ieftină”, a mai spus Márton Veres.

Modelul de exploatare va urma exemplul operațiunilor miniere germane: compania ungară va utiliza combine electrice într-un sistem automatizat și închis, cu structuri autoportante și o prezență umană redusă la minimum.

Proiectul va putea fi gestionat de 30-35 de persoane, organizate în două schimburi. Atât producția, cât și procesarea sării se vor desfășura integral în subteran, eliminând astfel riscul poluării fonice pentru locuitori. Alimentarea cu energie va fi asigurată în mare parte din surse regenerabile, reducând astfel amprenta ecologică a minei și expunerea la fluctuațiile prețurilor la energie.

Mina va fi complet diferită față de cea de la Praid, care a fost închisă recent din cauza unui dezastru. Conform lui Márton Veres, diferența este una semnificativă, aceasta urmând să fie o mină industrială modernă și complet nouă. În contrast, mina de la Praid a fost exploatată timp de sute de ani, iar producția prin sablare a continuat până în ultimii ani.

Partea comercială a proiectului se bazează pe faptul că în România cererea anuală de sare este de aproximativ 1,5 milioane de tone, majoritatea fiind asigurate de compania de stat Salrom, prin exploatarea a 7-8 mine. Mina propusă va avea o capacitate impresionantă de 800.000 de tone pe an, suficientă pentru a acoperi între 80 și 90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau chiar întreaga cerere combinată a Slovaciei, Croației și Serbiei.

Datorită purității ridicate a sării extrase, compania vizează nu doar piața sării pentru consum general, ci și industriile chimică, farmaceutică și alimentară. De asemenea, sarea ar putea fi utilizată în hrana pentru animale sau ca material antiderapant pe timp de iarnă. Nivelul ridicat de puritate reprezintă un avantaj major, deoarece elimină necesitatea unor procese suplimentare de purificare, ceea ce se traduce prin economii importante la costuri.