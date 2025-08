După inundații, Praid renaște prin atracții unice și experiențe autentice

Zilele trecute am acceptat invitația celor de la Visit Harghita pentru a redescoperi stațiunea Praid. Am petrecut patru zile alături de jurnaliști și influenceri în unele dintre cele mai frumoase locuri pe care Praidul de acum le are de oferit.