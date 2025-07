Ministrul Economiei, Radu Miruță, a observat că în jur de 1200–1300 de companii de stat există în total, majoritatea fiind mici, dar cele 200 mai importante sunt canale prin care politicul ajunge la resursele statului și le exploatează pentru bani. El s-a arătat surprins că țara încă mai funcționează, având în vedere situația.

Unele companii merg bine pentru că au avantaje clare: nu au concurență sau controlează o resursă unică. Dar multe dintre ele pierd bani, iar asta se întâmplă pentru că deciziile sunt luate de oameni numiți politic, care urmăresc să favorizeze firmele lor private, în dauna statului. Ministrul spune că are o listă cu astfel de companii și că va sesiza instituțiile responsabile. Se întreabă câte dintre ele vor fi închise și când.

A dat și un exemplu concret: compania Mamaia SA. Spune că acolo sunt doar trei angajați, dar patru oameni în conducere, care nu au nicio legătură reală cu activitatea companiei. A decis să desființeze această companie. Mamaia SA este acționară la Telegondola SA, unde mai există o firmă parteneră. Miruță a propus ca una dintre cele două firme să o absoarbă pe cealaltă și să rămână una singură. Se analizează inclusiv vânzarea unei clădiri deținute de Mamaia SA și închiderea completă a companiei, dar pentru că Mamaia SA e acționară și la Telegondola SA, trebuie analizată și implicarea Consiliului Local Constanța în această decizie.

Mă voi adresa instituțiilor statului pentru așa ceva. Întrebarea mea e câte vor dispărea și când. Am luat o primă decizie cu Mamaia SA. E o sumă mică, da e o evidență. Acolo sunt trei angajați care au un consiliu de administrație din trei oameni și încă un director, adică patru străini companiei conduc trei oameni. Am luat decizia de a o desființa. Mamaia SA este acționar la Telegondolă, că acolo mai este o altă companie, una SRL, una SA, am propus ca una s-o absoarbă pe cealaltă.

Ministrul Radu Miruță a spus că lucrează la o analiză ca să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul din companiile de stat. A explicat că a descoperit un fel de „arbore genealogic” al familiilor politice care controlează aceste firme prin influența liderilor lor, doar ca să scoată bani din ele.

Nu știe exact pentru cine se fac aceste combinații, dar crede că a venit timpul ca statul român să fie cel care câștigă, chiar dacă asta înseamnă să taie legăturile acestor oameni cu companiile. A observat că unii dintre cei afectați reacționează puternic – protestează, amenință – fiindcă simt că pierd un sistem din care s-au „hrănit” mult timp. Spune că, deși unii pretind că ar renunța la bani, în realitate nu salariul era problema, ci faptul că ajungeau în poziții din care puteau lua decizii importante.

A dat exemplul unor oameni care au fost puși în consiliile de administrație de șefii lor, iar apoi ei l-au votat pe fostul șef ca director. După ce au ajuns acolo, și-au făcut firme proprii, cu activitate similară companiei de stat, și au luat decizii care favorizau aceste firme private.

Ministrul se întreabă cât timp mai poate rezista țara cu un astfel de sistem. Spune că, deși pare imposibil, România a rezistat până acum doar pentru că are o structură solidă, ca un elefant din care s-a tot rupt carne până a rămas doar scheletul – doar o structură de bază, fără substanță.

Radu Miruță, ministrul Economiei, a spus că există multe companii mici, cum e Mamaia SA sau diverse firme care administrează parcări, rețele de apă și canalizare, aflate în subordinea primăriilor sau a consiliilor județene. În opinia lui, multe dintre ele sunt la limită și au fost create, cel mai probabil, tocmai ca să existe locuri unde pot fi puși oameni numiți politic.

El crede că unele dintre aceste servicii – cum ar fi administrarea parcărilor sau a unei telegondole – ar putea fi date în grija unor firme private. Spune că nu e nevoie să fie păstrate companii cu angajați mulți doar pentru a gestiona astfel de activități. Un privat ar putea face treaba mai bine, mai eficient, ar aduce mai mulți bani și ar fi mai greu de influențat politic.

În schimb, spune că în trecut interesul principal a fost să fie mulțumiți cei care n-au mai prins funcții – oameni care nu au mai ajuns consilieri județeni, senatori sau secretari de stat. A dat de înțeles că genul ăsta de „aranjamente” nu mai pot continua.

Ministrul Radu Miruță a spus că ia în calcul să le propună șefilor din companiile de stat noi criterii de performanță. A explicat că, în multe cazuri, contractele actuale sunt făcute în așa fel încât conducerea pare că și-a făcut treaba chiar dacă nu a făcut nimic – de exemplu, e suficient să se prezinte la birou și deja îndeplinesc ce scrie în contract.

Din acest motiv, vrea să schimbe lucrurile. A transmis că intenționează să le propună managerilor niște reguli clare și reale, după care să fie evaluați. Dacă le respectă, e în regulă. Dacă nu, vor trebui să plece. Spune că unii refuză aceste propuneri, motivând că deja au contracte semnate și nu pot fi schimbate așa ușor. În astfel de cazuri, le-a spus că există două variante: fie acceptă noile condiții, fie intră în conflict. În orice caz, susține că decizia finală o are el, în calitate de ministru, și că este pregătit să-și asume acest proces.

A dat și un exemplu concret: la compania Salrom, spune că au pierdut o salină, iar conducerea nu a vrut să plece. În urma acestei situații, ministerul a început procedura de demitere a consiliului de administrație. Spune că este un proces care nu mai poate fi oprit, fiindcă a apărut un prejudiciu clar.

A explicat că, în astfel de cazuri, nu mai contează dacă cineva susține că și-a făcut sau nu treaba – dacă există o pierdere, legea permite ca ministerul să ceară în instanță recuperarea pagubei și demiterea celor responsabili. Miruță consideră că ar fi mai bine ca șefii din companii să accepte noile criterii, pentru că, altfel, analiza completă a pagubelor ar putea scoate la iveală lucruri și mai grave. A spus că acest mesaj e și un avertisment.

