Ministerul Economiei, în frunte cu Radu Miruță, a declanșat joi procedura de demitere a conducerii Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, în urma dezastrului provocat de inundațiile din luna mai. Decizia vine însă în contextul unor acuzații de dezinformare privind creșterea salariului directorului general după incident.

Inițial, ministrul Radu Miruță a susținut că „imediat după dezastru directorul a primit o mărire substanțială de salariu”. Ulterior, ministrul Economiei a clarificat că majorarea salariului ar fi avut loc, de fapt, în 2024, nu în 2025, menționând totodată că și în acea perioadă Salina Praid se confrunta cu inundații.

Directorul Salrom, Constantin Dan Dobrea, a reacționat ferm cu privire la declarația ministrului.

Radu Miruță și-a motivat decizia de demitere prin responsabilitatea pe care o implică funcțiile de conducere în companiile de stat:

Acesta a subliniat că „dezastrul de la Praid nu a fost un accident natural. A fost rezultatul indiferenței și al pasării continue a responsabilității. Salrom, Apele Române și ANRM au ignorat aceste avertismente și și-au pasat vina unii altora. Nimeni nu a intervenit la timp. Acum e timpul ca cei care au greșit să plătească”.

Miruță a acuzat public conducerea Salrom și de cheltuieli iresponsabile, menționând factura de 12.562,87 euro pentru un eveniment organizat la Casa Timiș, Prahova:

Directorul Dobrea a respins categoric acuzațiile privind caracterul evenimentului:

Dobrea a precizat că el și colegii săi nu au participat la eveniment, fiind la Praid:

„Conferința care se organizează se programează cu un an înainte. A fost organizată din 2024. Eu nu i-aș spune o masă de final. A fost o întâlnire la care s-au tras concluziile, care, firesc, oamenii aceia care după imediat după finalizarea acelei întâlniri, au plecat cu avionul, fiecare în țara de origine, nu putea fi amânată, având în vedere că fusese organizată cu un an înainte. Au fost peste 125 de participanți din toată Europa. Exact pentru aceștia s-a plătit și eu nu consider ca la un număr atât de mare de participanți suma a fost una foarte mare.”