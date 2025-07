Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că o clădire de birouri aflată în proprietatea ministerului a fost trecută oficial în evidențele instituției abia în dimineața în care cazul a fost mediatizat. Potrivit acestuia, imobilul, care cuprinde 54 de spații funcționale, a fost închiriat ilegal timp de 18 ani, fără ca statul să încaseze vreo sumă de bani.

Ministrul a precizat că, deși clădirea aparținea legal Ministerului Economiei, aceasta figura ca activ administrativ al instituției, dar nu era introdusă în inventar.

A mai adăugat că, după ce a constatat situația, a denunțat contractul și a inițiat demersurile necesare în instanță pentru evacuare, întrucât ocupantul nu a părăsit voluntar imobilul.

Referindu-se la cadrul legal, Miruță a menționat că evacuarea nu se poate face prin simplă notificare, ci necesită o hotărâre judecătorească urmată de intervenția executorilor. El a subliniat că o plângere penală a fost depusă pentru stabilirea răspunderii în acest caz.

„Eu cum am găsit clădirea, am observat că nu este în inventar, am denunțat contractul și s-au făcut demersurile în instanță de evacuare. Evident că omul ăla nu pleacă pe vorbe. Ordinul de evacuare se dă cu instanța judecătorească, nu se dă prin porumbei, pentru că omul nu pleacă de bună voie, după cum am văzut. (…)

Nu se poate ca un ministru să fie îngenunchiat că un om nu vrea. Dacă nu vrea, nu poți să tragi de el, ci există executori care se duc după ce o instanță decide că se poate întâmpla asta.

Plângerea penală este pentru răspunderea penală, pentru evacuare s-a denunțat unilateral contractul, care de 18 ani spunea că nimeni nu a venit să spună că îl întrerupe și s-a făcut procedura prin instanță de evacuare, nu prin notificare trimisă de la minister”, a afirmat Radu Miruță.