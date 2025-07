Într-un context economic marcat de cheltuieli publice ridicate și provocări structurale, ministrul Economiei, Radu Miruță, atrage atenția asupra situației alarmante din sectorul companiilor de stat, în special cele din domeniul apărării.

Aceste firme beneficiază de subvenții substanțiale din partea statului, care ajung să acopere chiar și până la 75% din costurile lor operaționale, însă performanțele lor de producție și capacitatea de a valorifica aceste fonduri rămân profund deficitare.

Miruță explică că, deși aceste companii sunt susținute financiar în mod consistent pentru a păstra funcționalitatea industriei de apărare, în practică multe dintre ele nu reușesc să își utilizeze eficient resursele.

În lipsa comenzilor sau a unor linii de producție modernizate, angajații stau adesea inactivi, iar echipamentele învechite le limitează serios competitivitatea.

Un alt aspect critic semnalat este comportamentul managerial: firmele țin sume importante în conturi – exemplul menționat este o companie cu peste 30 de milioane de lei disponibili –, dar nu investesc în modernizarea capacităților sau în contracte viabile care să le asigure dezvoltarea.

„au 30-35 de milioane de lei în conturi și se vaită că nu au comenzi, pentru că au o linie de producție veche și pentru că utilajele sunt depășite și uzate. Ceea ce e adevărat! Dar vreau să te văd pe tine, ca manager, că ești preocupat să folosești banii din conturi. «Domnule ministru, am avut o comandă de o linie nouă de produse, care costă 50 de milioane, n-am decât 35. Mai ajută-mă cu 15!» Sau «Uite, am făcut un contract, am făcut studiu de fezabilitate, am angajat un contract cu clauză suspensivă, intră în vigoare – de când îmi dai banii?» Să-i văd preocupați, că pedalează pe lucrurile astea!”