Care sunt principalele proiecte din ultimii doi ani?

Sfârșitul lui 2023 marchează finalizarea unui proiect al meu „de suflet”. Este vorba de Incubatorul de afaceri Arc Parc, a cărei valoare trece de 13 milioane de euro. Acesta constă într-o hală industrială de 12.000 mp, împarțită în 13 spații și o clădire administrativă pentru servicii. Incubatorul promovează inițierea şi dezvoltarea afacerilor din sectorul industriei auto și componentelor auto. Dorim să dăm o mână de ajutor tinerilor aflați la început de drum în acest domeniu al industriei de automotive. Concomitent s-au făcut investiții în utilaje și echipamente. Sunt menite să ne permită acoperirea unei game cât mai largi de lucrări din domeniul construcțiilor industriale și infrastructurii rutiere. Am achiziționat linii pentru producţia de prefabricate din beton și sisteme de pretensionare.

În ce domenii intenționați să investiți?

Anul trecut am continuat investițiile în spații de producție și depozitare în Arc Parc. Din 2024 vom da startul investițiilor în domeniul producerii de energie regenerabilă. Întotdeauna mă raportez la evoluția avută de la un an la altul. Prefer pașii mici și siguri care duc spre realizări mari și stabile în timp.

Ce investiții aveți în sectorul imobiliar?

Investițiile realizate până acum se referă la sectorul imobiliar industrial și logistic din țară. Mai exact cele 40 de hectare pe care le deținem în Parcul Industrial de la Dej. Arc Parc are un grad de ocupare de 70%.

Cât de importante sunt lecțiile învățate din eșecuri în derularea afacerilor?

În ultimii cinci ani am traversat cu toții o perioadă dificilă. Am avut pandemie și creșteri de prețuri la materiale de construcții. Am avut și avem război și avem în continuare instabilitate ficală. Ori toate acestea, pentru an untreprenor, nu fac decât să îl provoace să își pună în valoare abilitățile de manager și de coordonare. A găsi o soluție viabilă și o formulă echitabilă care să ofere propriei afaceri stabilitate este esențial în viața oricărui antreprenor. Cât despre greșeli, consider că toți greșim și este bine că greșim. Aș spune că este vital să greșim. Uneori un eșec poate însemna mai degrabă o nouă oportunitate de a îmbunătăti ceva, decât un semn că ar trebui să renunți.