Ministerele și instituțiile publice din România risipesc anual milioane de euro pe licențe IT nefolosite și aplicații software duplicate, avertizează ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Într-un interviu acordat joi agenției Agerpres, oficialul a atras atenția asupra lipsei de reguli clare privind achizițiile digitale și a pledat pentru o strategie națională de standardizare și eficientizare.

Radu Miruță subliniază că, având în vedere complexitatea și diversitatea domeniilor pe care le gestionează ministerul, și-a stabilit priorități specifice pentru fiecare sector. În privința digitalizării, ministrul pune accent pe posibilitatea ca firmele să poată fi înființate complet online, într-o singură zi și dintr-un singur loc, dar și pe introducerea unor standarde de cost pentru achizițiile de produse digitale, astfel încât acestea să nu mai fie cumpărate la prețuri diferite.

Miruță consideră esențială și realizarea unei biblioteci de module software care să poată fi reutilizate de toate instituțiile statului. El atrage atenția că, în prezent, există componente software comune care reprezintă până la 70-80% din aplicațiile folosite în diferite ministere, însă fiecare instituție ajunge să plătească separat pentru aceleași funcționalități, de sute de ori, din lipsa unei centralizări.

„Având în vedere că acest minister coordonează mai multe domenii, am priorități pe fiecare dintre acestea. Pe digitalizare mă preocupă să înființăm complet online o firmă într-o singură zi, într-un singur loc, să stabilim niște standarde de cost pentru echiparea cu produse digitale – se cumpără la prețuri diferite, să construiesc o bibliotecă ‘Building Blocks’ pentru module software care sunt reutilizate în statul român de diverse instituții și plătite de fiecare dată. Sunt segmente comune unei aplicații care poate reprezintă 70-80% din aplicațiile din celelalte ministere și fiecare plătește acei 70-80% comuni de câte 500 de ori”, a declarat Miruță pentru Agerpres .

Ministrul subliniază că lipsa unei biblioteci centralizate de module software face ca statul să achiziționeze „de 500 de ori același lucru”, în special pentru funcții de bază, precum gestionarea documentelor, bazelor de date, autentificare sau formulare online. Fiecare minister comandă separat softuri similare, plătind integral pentru aceleași funcționalități.

Radu Miruță atrage atenția că licențele software sunt adesea achiziționate fără o evaluare reală a necesității: de multe ori, cererile sunt supradimensionate pe baza unor chestionare completate superficial, iar ulterior se constată că majoritatea licențelor cumpărate nu sunt utilizate.

„Mă preocupă să facem o calculare corectă a necesității cumpărării licențelor. Adesea, se trimite un formular prin care se întreabă prin birouri: folosești și tu Zoom – ca să dau un exemplu și nu cred că se pune problema să facem reclamă – și toți bifează acolo afirmativ, folosesc poate o dată și dacă are colegul, să am și eu. La final, se uită cineva într-un tabel și vede 1.200, atunci cumpărăm 1.200. Prețul poate e cu 50.000 euro mai mare. Nu știu dacă are legătură neapărat cu licența de Zoom prețul ăsta, dar în general. Și, la final, ne dăm seama că 80% n-au folosit aplicația.”