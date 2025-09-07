După repararea singurei mașini de imprimat permise de conducere din Africa de Sud, guvernul a instruit șoferii care au solicitat reînnoiri ale permisului, înainte de expirare, să păstreze chitanțele. De asemeenea, cei care au ratat termenul limită au nevoie de un permis temporar pentru a continua să conducă legal.

Anunțul Departamentului Transporturilor vine după ce s-a confirmat că imprimata pentru permise, nefuncțională mai bine de trei luni, este acum pe deplin operațională, scrie presa locală.

Singura imprimantă din țară pentru tipărirea permiselor de conducere a suferit 160 de defecțiuni în cei 20 de ani de funcționare. Acest lucru a creat frustrare în rândul șoferilor, care s-au plâns că au întâmpinat mari probleme din pricina acestor defecțiuni.

Într-o postare pe X (fostul Twitter), guvernul a explicat că, din cauza defecțiunii, șoferii care au solicitat reînnoirea permisului înainte de data expirării ar trebui să-și păstreze chitanța ca dovadă. De asemenea, cei care au solicitat permis nou după data expirării trebuie să solicite un permis de conducere temporar pentru a conduce legal.

Potrivit informațiilor, aproximativ 747.000 de permise auto nu s-au putut tipări în ultima perioadă. Pentru a contribui la soluționarea problemei care afectează un număr mare de șoferi, Departamentul Transporturilor a confirmat că programul de lucru al personalului Agenției de Permise de Conducere, o entitate a Departamentului, va fi prelungit.

„Șoferii care au solicitat reînnoirea permisului de conducere înainte de data expirării permisului actual ar trebui să păstreze chitanța ca dovadă a cererii de reînnoire și permisul de conducere expirat. De asemenea, ar fi bine ca aceștia să solicite permise temporare”, se arată în postare.

Conducătorii auto care au aplicat după data de expirare a actualului permis de conducere trebuie să solicite permise pentru conducere temporară.