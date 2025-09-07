Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, ar putea anunța în această seară, la Târgul Internațional de la Salonic, eliminarea completă a taxei pe proprietate ENFIA pentru locuințele de bază aflate în zone îndepărtate sau de graniță, cu o populație cuprinsă între 3.000 și 5.000 de locuitori.

Această măsură, pregătită de mai mult timp de guvernul elen, are scopul de a sprijini regiunile cu nevoi sporite și un rol esențial în coeziunea națională. În același timp va răspunde provocărilor demografice, potrivit Greek City Times.

Scutirea va face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de relaxare fiscală destinate familiilor cu copii și contribuabililor cu venituri anuale cuprinse între 10.000 și 50.000 de euro.

De menționat că, din 2020, o scutire completă de la taxa ENFIA se aplică deja tuturor proprietăților deținute de persoane fizice pe 26 de insule mici și îndepărtate cu o populație sub 1.200 de locuitori, precum Irakleia, Donousa, Schoinousa, Sikinos, Anafi, Thirasia, Koufonisia, Gavdos, Pserimos, Tilos, Oinousses, Leipsoi și altele.

În plus, anul trecut, premierul a anunțat o majorare a reducerii ENFIA de la 10% la 20% pentru proprietățile evaluate la maximum 500.000 de euro. Condiția este ca aceste proprietăți să fie asigurate împotriva dezastrelor naturale.

Zonele de graniță din Grecia includ atât teritorii continentale, cât și insulare, aflate în apropierea frontierelor țării. Acestea includ prefecturi aflate la granița cu Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria și Turcia, precum și toate insulele din estul Mării Egee, Dodecanez, Corfu și alte insulițe din apropierea frontierelor.

Regiunile de frontieră importante includ:

Epir : Prefecturile Ioannina și Thesprotia (granița cu Albania)

Macedonia de Vest : Prefecturile Kastoria, Florina, Kozani (graniță nordică)

Macedonia Centrală : Prefecturile Kilkis și Serres (graniță cu Macedonia de Nord și Bulgaria)

Macedonia de Est și Tracia : Prefecturile Drama, Xanthi, Rhodope și Evros (graniță cu Bulgaria și Turcia)

Insulele Egee: Dodecanez, Samos, Chios, Lesvos, Lemnos, Samothraki, Kastellorizo și alte insule mici din estul Mării Egee

În multe cazuri, toate localitățile aflate la mai puțin de 20 km de granițele terestre sunt desemnate ca zone de frontieră.

În prezent, scutiri totale de la plata ENFIA sunt acordate, în anumite condiții, următoarelor categorii: