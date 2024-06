Un celebru prezentator TV a dispărut fără urmă. Autorităţile se tem de ce e mai rău

O veste foarte proastă din lumea televiziunii: un cunoscut prezentator TV a dispărut fără urmă, în timp ce se afla în concediu.

Este vorba despre jurnalistul britanic Michael Mosley, cunoscut pentru emisiunile sale de la posturile BBC şi ITV.

Celebrul prezentator TV se afla singur la plimbare pe insula Symi din Grecia, transmite Poliţia. El a fost dat dispărut după ce nu s-a mai întors din această plimbare, relatează jurnaliştii BBC, dar şi Reuters.

Michael Mosley nu a mai fost văzut începând de miercuri, la ora locală 13:30. El s-a aventurat atunci într-o plimbare pe un traseu între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi.

Desfăşurare impresionantă de forţe pentru găsirea sa

Cea care a dat alarma despre dispariția îndrăgitului prezentator TV joi dimineață a fost chiar soţia sa. Autoritățile, inclusiv Poliția, Garda de Coastă, pompierii și voluntarii, au demarat operațiuni de căutare pe insula din estul Mării Egee, aflată în apropiere de Turcia.

Eforturile de căutare au inclus utilizarea câinilor polițiști și a unei drone pentru a explora zonele dificil accesibile. De asemenea, a fost trimis un elicopter de la Atena pentru sprijin.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost atent analizate de către Poliție, însă până în prezent nu s-a reușit localizarea sa.

Autoritățile din Grecia au explicat că Mosley și-ar fi lăsat soția pe plajă și ar fi plecat într-o plimbare spre centrul insulei. Telefonul cunoscutului prezentator TV a fost găsit acolo unde a rămas cu soția sa.

Eforturile salvatorilor sunt axate acum pe zona Pedi din Symi, după ce o femeie l-a observat acolo miercuri, conform declarațiilor viceprimarului insulei, Ilias Chaskas, pentru BBC News.

Chaskas a subliniat că această zonă este cunoscută ca fiind periculoasă. Primarul insulei, Eleftherios Papakalodoukas, a afirmat că pompierii implicați în căutări i-au comunicat că este „imposibil” ca domnul Mosley să mai fie încă în acea zonă.

„Este o zonă foarte mică, controlată, plină de oameni. Deci, dacă i s-ar întâmpla ceva acolo, l-am fi găsit până acum”, a explicat primarul.

Cunoscutul prezentator TV britanic e posibil „să fi urmat o altă cale” sau poate a căzut în mare, a adăugat Eleftherios Papakalodoukas.

Michael Mosley este la bază medic, însă s-a dedicat televiziunii şi jurnalismului

Michael Mosley are 67 de ani. El este un celebru prezentator britanic, renumit pentru programele sale, printre care se numără serialul BBC „Trust Me, I’m a Doctor”. A fost prezent și în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV.

Mosley este recunoscut pentru popularizarea dietei 5:2.

De profesie medic, a absolvit studii de medicină la Londra, însă în ultimele două decenii s-a dedicat prezentării, jurnalismului și realizării de documentare.