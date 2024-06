„A fost o prezentare făcută pentru medici care sunt în specialitate şi am vrut să atrag atenţia asupra importanţei microorganismelor pe care le avem şi pe noi, şi în noi şi faptul că aceste microorganisme sunt responsabile de modul în care ne ducem noi viaţa pe Pământ. (…) Pentru cei care au rămas cu virusul (SARS-CoV 2, n.r.) pentru ceva mai multă vreme au fost o serie de consecinţe de tip microtromboze de care am auzit cu toţii, adică mici coaguli intravasculari. Pentru cei care s-au însănătoşit, nimic, cu excepţia faptului că în timpul bolii au avut tot felul de probleme care mai de care, fie respiratorii, fie digestive, fie şi la nivelul inimii etc. Dar în momentul de faţă, slavă Domnului, suntem în afara acestui act pandemic şi ne pregătim de o viaţă normală”, a declarat medicul.