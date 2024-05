Printre artiștii infectați cu COVID s-a numărat și Marcel Pavel, care a dus o luptă grea cu boala. Artistul a mărturisit că a trecut prin momente în care a fost la un pas de moarte și că a rămas cu probleme de sănătate după internare.

După o perioadă dificilă petrecută în spital și după tratamente critice, conform spuselor sale, Marcel Pavel a reușit să învingă COVID-19. Cu toate acestea, se confruntă în prezent cu diverse probleme de sănătate post-COVID. În plus, artistul a dezvăluit și că a fost trădat de cineva în timpul spitalizării.

Marcel Pavel a trecut prin clipe delicate în timpul celor două săptămâni de internare din cauza virusului COVID-19, însă acum este recunoscător că a depășit acele momente dificile în care viața i-a fost pusă în pericol. Totuși, după cum a mărturisit, atunci când a părăsit spitalul, a rămas cu tensiune arterială crescută, deși nu suferea anterior de hipertensiune. Mai recent, a dezvăluit că a avut și probleme cu vasele de sânge sparte, ceea ce a cauzat o sensibilitate crescută.

„Ori din cauza oxigenului prea mare, mi s-au spart niște vase de sânge superficiale la plămâni. Am fost într-o situație foarte, foarte gravă. În prima zi am luat totul în glumă: <<Scap repede, e o gripă>>” a povestit Marcel Pavel în cadrul podcastului Lumea Banilor.

Pe vremea aceea, au apărut multe articole despre Marcel Pavel, în special după ce un apropiat de-al său a făcut unele declarații. Recent, artistul a dezvăluit că informațiile prezentate nu erau adevărate și că, de fapt, a fost trădat de acea persoană.

„Atunci când a fost nebunia aia cu pandemia, toată lumea o luase razna. Eu am fost și internat atunci două săptămâni, am fost primul artist „botezat’ într-un spital foarte cunoscut și bineînțeles că viața mea fost în pericol, dar lumea m-a hulit din cauza unor așa-ziși oameni din presă, foarte cunoscuți, de altfel, trădători, chiar și de neam. Le-am spus: „uite, frate, sunt probleme”, a continuat Marcel Pavel în cadrul podcastului Lumea Banilor.

Marcel Pavel a acordat o serie de declarații după externarea din spital, având în vedere îngrijorarea generală pe care informațiile despre starea sa de sănătate au provocat-o. Artistul a confirmat că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, dar a subliniat că nu ar face lucruri de genul pentru bani, așa cum s-a vehiculat în presă în acea perioadă, sursele fiind insinuările făcute de acea persoană apropiată.

„Atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv. Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. nu o făceam. Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană. Înlocuiți veninul acesta cu miere- că e mai bine. Dacă vom înlocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile”, a spus Marcel Pavel, în urmă cu câțiva ani.