Descoperirea a avut loc în a cincea zi a unei operațiuni masive aeriene, terestre și maritime pentru a-l localiza pe cunoscutul prezentator TV.

Misterul dispariției lui vedetei britanice

Conform declarațiilor reprezentanților poliției, citate de Reuters și BBC, cunoscutul jurnalist britanic și medic Michael Mosley a fost dat dispărut pe 6 iunie, după ce s-a plimbat singur pe insula grecească Symi.

Ultima dată, acesta a fost văzut miercuri, la ora locală 13:30, când a făcut o plimbare pe o potecă între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi. Soția sa a anunțat dispariția joi dimineață.

Forțele de ordine, garda de coastă, pompierii și voluntarii au inițiat căutările pe insula din estul Mării Egee, situată în apropierea Turciei. Operațiunile de căutare au inclus utilizarea câinilor polițiști și a unei drone pentru a explora zonele dificil accesibile.

De asemenea, polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere. Primarul insulei, Eleftherios Papakalodoukas, a relatat că pompierii care l-au căutat pe jurnalist i-au comunicat că este „improbabil” ca Mosley să mai fie în acel loc.

„Este o zonă foarte mică, plină de oameni. Așa că, dacă i s-ar fi întâmplat ceva acolo, l-am fi găsit până acum. Este posibil ca Mosley fie să fi urmat o altă cale, fie să fi căzut în mare”, a mai transmis Eleftherios Papakalodoukas.

Mosley este un prezentator renumit în Marea Britanie, cunoscut pentru emisiuni precum „Trust Me, I’m a Doctor”. În plus, el a fost prezent în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV. Mosley este cel care a popularizat dieta 5:2.

De formare medic, el și-a desfășurat cariera ca medic, dar în ultimele două decenii s-a dedicat prezentării, jurnalismului și realizării de documentare.