Cele mai bune seriale de vizionat rapid pe Netflix în luna august. În ultima lună de vară a anului 2025, există multe seriale noi pe care spectatorii le pot viziona. August a fost o lună importantă pentru Netflix, începând cu revenirea unuia dintre serialele sale de succes. În plus, Netflix are și conținut mai vechi pe care îl va lansa pe parcursul lunii, inclusiv ”Quantum Leap” și alte seriale SF îndrăgite.

Platforma a muncit din greu pentru a obține conținut nou, iar acest lucru se poate vedea în această lună, cu seriale vechi și noi care merită explorate, scrie comicbook.com.

Indiferent de gusturi, sunt șanse mari să găsim pe Netflix serialul perfect. Iată recomandările celor de la comicbook.com.

Fanii serialelor fantasy istorice au fost încântați de Outlander, o adaptare a seriei de romane scrise de Diana Gabaldon. Acum este momentul perfect pentru a viziona primele șase sezoane. Netflix tocmai a lansat prima parte a sezonului 7 pe 11 august. Chiar și fanii veterani ai serialului se vor bucura, deoarece Outlander a devenit, fără îndoială, un film reconfortant.

Outlander combină o călătorie în timp cu aventură și romantism, creând un amestec unic de elemente și o poveste remarcabilă. Urmărește povestea lui Claire Randall, o femeie din secolul XX care se trezește accidental aruncată înapoi în timp, în Scoția secolului al XVIII-lea. Outlander este un serial cu o distribuție bună: Caitríona Balfe și Sam Heughan.

Fanii thrillerelor ar trebui să ia în considerare serialul Dept. Q. Este un serial Netflix mai nou, lansat pe 9 mai 2025. În ciuda acestui fapt, și-a dezvoltat constant o bază de fani. Serialul este bazat pe seria de cărți semnate de Jussi Adler-Olsen și îl urmărește pe Carl Mørck (Matthew Goode), un detectiv care se întoarce la munca în poliție după o accidentare gravă.

Simultan, superiorii lui Mørck decid să se concentreze pe rezolvarea câtorva cazuri nerezolvate, pentru moralul biroului.

Primul lor obiectiv este să redeschidă cazul unei persoane dispărute. În prezent, este disponibil un singur sezon din Dept. Q, dar având în vedere popularitatea sa, există motive să sperăm că Netflix va continua seria.

„The Great British Baking Show”, cunoscut și sub numele de „Great British Bake Off”, este un serial reconfortant. Cei mai buni brutari amatori se între aici îm speranța de a deveni următorii brutari de top. Serialul durează de ani de zile, iar sezonul 16 urmează să fie lansat cândva în septembrie.

Se confirmă că sezonul 16 „The Great British Baking Show” va fi prezentat de Noel Fielding și Alison Hammond, iar jurații preferați, Paul Hollywood și Prue Leith, vor reveni și ei pe scenă. Dacă ați vizionat deja serialul original de sute de ori, luați în considerare spin-off-urile disponibile: Junior Bake Off, Bake Off: The Professionals și The Great British Baking Show: Holidays.

Este un alt serial nou de pe Netflix, lansat pe serviciul de streaming pe 21 iulie 2025. Serialul este bazat pe romanul cu același nume al lui May Cobb și este o dramă cu senzații tari. Povestea o urmărește pe Sophie, o tânără atrasă în viața socială a celor din jurul ei, în timp ce se străduiește cu disperare să se integreze. Când lucrurile iau o întorsătură proastă, Sophie devine suspecta numărul unu într-o moarte suspectă.

Deoarece serialul este relativ nou, acum este momentul perfect pentru a-l viziona. Este perfect pentru fanii romanului original, dar telespectatorii noi vor aprecia senzațiile tari pe care le oferă acest serial. În distribuție îi veți găsi pe Brittany Snow, Malin Akerman, Jaime Ray Newman, Evan Jonigkeit, Katie Lowes, George Ferrir, Chrissy Metz și Dermot Mulroney.

„Blue Eye Samurai” este un serial animat care a luat cu asalt Netflix, dar există o mulți care nu au văzut acest serial. Primul sezon a fost lansat în noiembrie 2023, iar al doilea sezon este așteptat să fie lansat în 2026. Așadar, așteptarea este aproape încheiată, ceea ce face mai puțin intimidant pentru fanii mai noi să-l încerce. „Blue Eye Samurai” o urmărește pe Mizu, o bushi cu ochi albaștri, în căutarea răzbunării.

Mizu a fost crescută să se deghizeze în băiat, pentru a-și păstra secretul. Ca adult, ea continuă această tendință, dar dintr-un motiv cu totul diferit. Cu această deghizare, Mizu are șanse mai mari să se răzbune pe cei care i-au nedreptățit familia.

Cei care caută un serial polițist clasic ar trebui să încerce „The Sinner”. Serialul este bazat pe romanul cu același nume al Petrei Hammesfahr. Îl urmărește pe detectivul Harry Ambrose în timp ce investighează diferite cazuri și mistere.

Primul sezon se învârte în jurul Corei Tannetti, o femeie cu probleme acuzată de crimă, în timp ce al doilea sezon îl aduce pe Ambrose acasă pentru a investiga o otrăvire. Sezoanele ulterioare cu această tendință, introducând un accident de mașină fatal și o tragedie de alt fel.

”The Fall of The House Usher” este chintesența horror-ului gotic. Această miniserie a fost creată de Mike Flanagan, deși este (în linii mari) bazată pe operele lui Edgar Allan Poe, în special pe nuvela cu același titlu. Această serie nu este perfectă doar pentru fanii lui Poe, ci și pentru fanii lui T. Kingfisher care așteaptă cu nerăbdare următoarea parte din seria Soldatul Jurat.

Este o poveste neliniară, care îl urmărește pe CEO-ul Roderick Usher și familia sa. Totul începe când își pierde toți cei șase copii în câteva săptămâni, dând startul unui mister și o privire mai atentă asupra corupției care se ascunde chiar în spatele ușilor închise.

”Wednesday” a fost subiectul principal de discuție pe Netflix. Prima parte a sezonului 2 a fost lansată pe 6 august, iar acum fanii entuziaști care au vizionat deja cele patru episoade au de așteptat până pe 3 septembrie. Povestea este un spin-off al personajelor clasice din Familia Addams, care urmărește povestea lui Wednesday Addams (Jenny Ortega) și încercările ei de la Academia Nevermore.

„Wednesday” a fost un succes răsunător, surprinzând perfect stilul narativ înfiorător, dar captivant, pe care telespectatorii îl caută. Printre vedete se numără Jenna Ortega, Emma Myers, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan și alte zeci de personaje.

”Secrets We Keep” este un serial independent, perfect pentru fanii thrillerelor. Este un serial thriller danez și, deși este considerat complet, lasă loc pentru o posibilă continuare.

”Demon Slayer” este un anime care a doborât recorduri în cinematografe. Povestea se concentrează predominant pe Tanjiro Kamado, un adolescent a cărui viață este dată peste cap după ce un demon îi atacă familia. El și sora sa, Nezuko, sunt singurii supraviețuitori, iar Nezuko nu mai poate fi definit strict ca fiind uman.

În prezent, există patru sezoane de Demon Slayer disponibile pe Netflix, acoperind cinci arcuri principale (Unwavering Resolve, Mugen Train, Entertainment District, Swordsmith Village și Hashira Training).

Al cincilea sezon a fost împărțit în filme, deși în prezent, Demon Slayer: Infinity Castle (film) este disponibil doar în cinematografele din Japonia. Asta se va schimba în curând, așa că acum este momentul perfect să vă puneți la curent cu serialul și să vă pregătiți pentru următorul val de lansări în cinematografe.