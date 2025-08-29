Începutul de toamnă aduce pe Netflix o selecție impresionantă de filme și seriale, potrivită pentru toate gusturile: de la continuări așteptate cu nerăbdare până la producții originale captivante.

Wednesday: Sezonul 2, partea a 2

Continuarea aventurilor tinerei Wednesday Addams promite mistere supranaturale noi și provocări pentru Enid și colegii de la Nevermore. În acest sezon, Wednesday trebuie să-și gestioneze puterile slăbite și să se confrunte cu familia, prietenii și vechii adversari. Disponibil acum pe Netflix.

Black Rabbit

Jake Friedken (Jude Law) și fratele său Vince (Jason Bateman) trebuie să navigheze între conflicte familiale și afacerea lor în plină expansiune, în timp ce tensiunile și secretele din trecut amenință să distrugă totul. Disponibil din 18 septembrie.

Alice in Borderland: Sezonul 3

Arisu se întoarce în periculosul Borderland pentru a o salva pe Usagi, răpită de un savant obsedat. Cu noi provocări și aliați neașteptați, trebuie să înfrunte etapa „Joker” pentru a reveni în lumea reală. Disponibil din 25 septembrie.

House of Guinness

Drama istorică creată de Steven Knight urmărește scandalurile și conflictele familiei Guinness în Irlanda secolului XIX. Cu Anthony Boyle și Louis Partridge în rolurile principale, seria explorează una dintre cele mai faimoase dinastii europene.

Billionaires’ Bunker

O privire extravagantă asupra miliardarilor care trăiesc într-un buncăr de lux în timpul unui conflict global, semnată de creatorii „La Casa de Papel” și „Berlin”. Disponibil din 19 septembrie.

Flavours of Romania – Sezonul 3

Charlie Ottley ne poartă prin România și Republica Moldova, descoperind tradiții, rețete delicioase și peisaje uimitoare. Sezonul 3 aduce locații noi și experiențe gastronomice autentice.

Alte seriale notabile:

Countdown – Canelor VS Crawford (4 septembrie)

Her Mother’s Killer: Sezonul 2 (8 septembrie)

Kiss or Die (9 septembrie)

The Dead Girls (10 septembrie)

Love is Blind: Brazil: Sezonul 5 (10 septembrie)

Diary of a Ditched Girl (11 septembrie)

Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2 (11 septembrie)

You and Everything Else (12 septembrie)

Maledictions (12 septembrie)

1670: Sezonul 2 (17 septembrie)

Next Gen Chef (17 septembrie)

Platonic – Blue Moon Hotel (18 septembrie)

Haunted Hotel (19 septembrie)

The Guest (24 septembrie)

Wayward (25 septembrie)

The Wrong Paris (12 septembrie) – Comedie romantică despre o confuzie de locații: Paris, Franța vs. Paris, Texas.

Same Day With Someone (18 septembrie) – Tânăra prinsă într-o buclă temporală caută să-și refacă viața.

She Said Maybe (19 septembrie) – Povestea unei tinere turce crescute în Germania, prinsă între familie și dragoste.

French Lover (26 septembrie) – Comedie romantică pariziană cu Omar Sy și Sara Giraudeau.

Ruth & Boaz (26 septembrie) – O cântăreață pornește de la zero într-un orășel din Tennessee și găsește iubirea.

Filme licențiate și clasice disponibile în septembrie:

Good Will Hunting

Amsterdam

Fast & Furious

Crazy Beautiful

The Conjuring 1 & 2

Mary, Queen of Scots

Love con Revenge (5 septembrie) – Victime ale escrocheriilor sentimentale își recapătă viața cu ajutorul lui Cecilie Fjellhøy și Brianne Joseph.

Aka Charlie Sheen (10 septembrie) – Documentar în două părți despre ascensiunea și declinul actorului.

Beauty and the Bester (12 septembrie) – Relația misterioasă dintre Dr. Nandipha și Thabo Bester, în centrul unui caz palpitant.

Sirenele: Secretul Medalionului – Trei adolescente sirene fug de vânători și caută o insulă mitică.

Flavours of Romania: Sezonul 3 – Continuarea călătoriei lui Charlie Ottley prin tradițiile și gastronomia României și Moldovei.

Serviciul de streaming Disney+ continuă să fie destinația iubitorilor de filme și seriale, găzduind producții Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star.

Luna septembrie aduce o serie de premiere internaționale și originale, menite să satisfacă toate gusturile: de la thrillere istorice și comedii polițiste, până la documentare sportive și animații SF.

Breslau

12 septembrie marchează debutul serialului original polonez Breslau, primul din Europa Centrală și de Est pe Disney+. Acțiunea, plasată în 1936, urmărește detectivul Franz Podolsky care investighează o crimă brutală în orașul Breslau, în contextul apropiatei ediții a Jocurilor Olimpice.

Cu metode controversate, dar eficiente, Podolsky navighează între propria umbră și pericolul prezentat de criminal, într-un joc tensionat de-a șoarecele și pisica.

Thriller și mister în New York

Sezonul 5 al serialului Crime în Imobil (Only Murders in the Building), disponibil din 9 septembrie, continuă investigațiile trio-ului Charles, Oliver și Mabel.

Moartea suspectă a portarului Lester dezvăluie o rețea de secrete și intrigi care traversează societatea new-yorkeză, de la miliardari la mafioți de modă veche.

Documentare și sport

Pe 24 septembrie, Disney+ lansează Războiul tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars: Adidas vs Puma), o incursiune în rivalitatea legendară dintre frații Dassler și mărcile lor globale.

Documentarul include interviuri cu sportivi de top precum David Beckham, Usain Bolt și Neymar, și explorează originile și impactul durabil al acestui conflict familial asupra industriei sportive și modei.

Comedie și aventură

Seria Chad Powers, disponibilă din 30 septembrie, urmărește povestea lui Russ Holliday, fost superstar al fotbalului universitar, care își asumă o identitate secretă pentru a-și reconstrui cariera.

Pentru fanii SF, Futurama revine cu sezonul 13, iar Marvel continuă să surprindă cu Thunderbolts, disponibil din 27 august.

Pe Disney+ ajung în septembrie și filme precum Lilo & Stitch (3 septembrie) sau Incompatibilă (Swiped, 19 septembrie), inspirat din viața fondatoarei Bumble, Whitney Wolfe.

Documentarele National Geographic, precum Pierduți în junglă (Lost in the Jungle) și Despre delfini cu Bertie Gregory, oferă aventuri captivante în natură.