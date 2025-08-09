Cum și-a primit numele Wednesday din „Familia Addams”. Odată cu lansarea primelor patru episoade din mult așteptatul sezon doi al serialului ”Wednesday”, intrate în grila Netflix pe 6 august (ultimele patru fiind programate să aibă premiera pe 6 septembrie), mulți vor să afle acum mai mult despre excentrica și înfricoșătoarea familie Addams.

Reader’s Digest prezintă câteva amănunte mai puțin cunoscute.

Răspunsul poate fi găsit chiar în primul episod al serialului ”Wednesday” și în titlul episodului. Morticia (Catherine Zeta-Jones), mama terifiantă, dar elegantă din ”Wednesday”, explică faptul că sintagma „ “Monday’s Child“ ” – despre care se spune că datează din secolul al XVI-lea și a fost înregistrată pentru prima dată în lucrarea lui A.E. Bray, „Traditions of Devonshire”, din 1838 – a servit ca sursă de inspirație pentru numele singurei fiice a familiei Addams.

Numele ei provine, de fapt, dintr-un cântec de leagăn, care sună astfel:

„Copilul de luni este frumos la față

Copilul de marți este plin de grație.

Copilul de miercuri e plin de jale,

Copilul de joi mai are de mers.

Copilul de vineri iubește și dăruiește

Copilul de sâmbată muncește din greu pentru a trăi.

Iar copilul născut în ziua de Sabat

Este frumos și vesel și bun.”

În același episod, directoarea Academiei Nevermore, Weems (Gwendoline Christie), comentează porecla elevei sale și presupune că aceasta s-a născut miercuri.

Adolescenta răspunde că s-a născut Vineri, pe 13. Se pare că Friday este într-adevăr al doilea prenume al lui Wednesday Addams.

Întreaga franciză – care include cele două filme populare din anii ’90, sitcom-ul clasic ABC din 1964-1966 ”Familia Addams” și un musical pe Broadway din 2010-11 – este inspirată dintr-un serial de benzi de desene animate, plin de umor negru, despre o familie obsedată de macabru.

Benzile desenate au fost publicate pentru prima dată în ”The New Yorker”, în 1938. Creatorul lor era Charles Addams, originar din New Jersey. Aceste ilustrații populare au fost prezentate în revistă până la moartea sa, în 1988, la vârsta de 74 de ani.

Se pare că nu. De fapt, benzile desenate din The New Yorker nu includeau niciun prenume propriu-zis. Dar când ”Familia Addams” a fost adaptată într-un serial TV, fiecărui membru al familiei i s-a atribuit câte unul.

Conform unei scrisori a poetei Joan Blake, publicată într-un număr al revistei ”The New Yorker”, ea i-a spus prietenului său, Charles, că fiica familiei Addams arăta ca personajul descris în cântecul de leagăn. Mai exact, că seamănă cu imaginea din versul ”Copilul de miercuri e plin de jale”.

Așa că Wednesday a devenit numele ei. Addams însuși a continuat să ofere aceeași explicație.

Multe dintre numele personajelor din familia Addams au trăsături ale întunericului.

Morticia: Numele ei este derivat din cuvântul latin ”mors”, care înseamnă moarte.

Gomez: Addams a sugerat fie Repelli (din cauza „respingător”), fie Gomez pentru serialul TV. Actorul John Astin a fost cel care l-a ales pe Gomez.

Pugsley: Pentru fratele adolescent al lui Wednesday, Addams a sugerat numele de „Pubert”. Dar cenzorii rețelei ABC au considerat că este mult prea insolent. Acum este o versiune a cuvântului ”pug”, care înseamnă o persoană irascibilă.

Uncle Fester: Înseamnă „a putrezi sau a se descompune”, conform dicționarului Merriam-Webster. Acest lucru se potrivește cu personalitatea incorigibilă a personajului chel.

Lurch: Înălțimea impunătoare și mișcările instabile ale majordomului familiei îi leagă porecla de cuvântul francez ”lourche”. Evocă stângăcie și mișcări greoaie.