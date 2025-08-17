În Germania, ajutorul social denumit Bürgergeld, succesorul vechiului Hartz IV, sprijină în prezent peste 5,5 milioane de persoane. Aceasta reprezintă între 6,5 și 8% din populația totală a țării.

Bürgergeld este un termen folosit în Germania pentru a se referi la un tip de ajutor social, similar cu „asistența socială” sau „venitul minim garantat”. Acesta este acordat persoanelor care nu au suficiente venituri pentru a-și asigura subzistența, fie din cauza lipsei de loc de muncă, fie din alte motive precum incapacitatea de a lucra din motive de sănătate.

Așadar cei care se află în căutarea unui loc de muncă primesc ajutor din partea statului german pentru găsirea unui job și sprijin pentru nevoile zilnice.

Deși cifrele oferă un tablou numeric, discuțiile despre beneficiari stârnesc controverse politice și sociale, mai ales din cauza proporției ridicate de cetățeni străini care accesează acest sprijin.

Datele Agenției Federale pentru Muncă indică faptul că aproximativ 52% dintre beneficiari sunt germani, iar restul de 48% provin din alte țări.

Printre aceștia se află și românii: în jur de 78.000 de conaționali primesc lunar Bürgergeld, situând România la mijlocul clasamentului comunităților est-europene dependente de acest ajutor.

În fruntea listei se află ucrainenii, cu 705.000 de beneficiari, urmați de sirieni (512.000), afgani (201.000) și turci (192.000).

Alte state din Europa de Est, precum Bulgaria (108.000), Polonia (50.000), Serbia (47.000) și Italia (43.000), se regăsesc în apropierea poziției României, potrivit publicației WA.

Creșterea numărului de beneficiari străini este legată, în mare parte, de efectele războiului din Ucraina și de valurile recente de migrație. Mulți dintre cei ajunși în Germania nu pot lucra imediat din cauza barierelor lingvistice, a neechivalării diplomelor sau a lipsei calificărilor, ceea ce face ca sprijinul social să fie soluția temporară pentru supraviețuire.

Experții atenționează însă că nu Bürgergeld-ul reprezintă principalul „magnet” pentru migrație; motivele sunt mult mai complexe, incluzând războiul, instabilitatea politică și dorința de a beneficia de un sistem social sigur.

Pe plan politic, ajutorul social se află din nou în centrul reformelor. Coaliția guvernamentală condusă de Friedrich Merz pregătește înlocuirea Bürgergeld-ului cu „Noua asistență de bază”.

Reforma va introduce reguli mai stricte: beneficiarii vor fi obligați să aplice pentru locuri de muncă, sancțiunile pentru refuzul colaborării vor fi mai dure, iar perioada în care economiile personale puteau fi păstrate fără a afecta dreptul la ajutor va fi eliminată.