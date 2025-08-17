Conducerea fără permis de conducere poate părea o infracțiune simplă. Cu toate acestea, există câteva elemente care trebuie luate în considerare. Acestea se referă la faptul dacă persoana a deținut vreodată un permis, dacă a deținut un permis și i s-a interzis ulterior conducerea și constau în atribuirea unui anumit grad de culpabilitate proprietarului vehiculului. Această infracțiune este reglementată de § 21 StVG și prevede că pot fi aplicate sancțiuni:

(1) oricărei persoane care:

conduce un vehicul cu motor, deși nu deține permisul de conducere necesar sau i se interzice conducerea vehiculului în conformitate cu § 44 din Codul penal german sau § 25 din prezenta lege, sau în calitate de proprietar al unui vehicul cu motor, ordonă sau permite unei persoane care nu deține permisul de conducere necesar sau căreia i se interzice conducerea vehiculului în conformitate cu § 44 din Codul penal german sau în conformitate cu § 25 din prezenta lege să conducă vehiculul

(2) Se aplică o pedeapsă cu închisoarea de până la șase luni sau o amendă de până la 180 de rate zilnice oricărei persoane care

comite din neglijență o faptă menționată la alineatul (1), conduce intenționat sau din neglijență un vehicul motorizat, deși permisul de conducere prescris a fost reținut, sechestrat sau confiscat în conformitate cu § 94 din Codul de procedură penală, sau intenționat sau din neglijență, ordonă sau permite unei persoane să conducă un vehicul cu motor în calitate de proprietar al unui vehicul cu motor, deși permisul de conducere prescris a fost reținut, asigurat sau confiscat în conformitate cu § 94 din Codul de procedură penală.

§ 94 StPO se referă la vehiculele care pot fi solicitate ca probe în cauzele penale.

Încălcarea acestor infracțiuni poate duce la sancțiuni sub formă de amenzi mari, puncte de penalizare și până la un an de închisoare. În cazurile în care fapta a fost comisă din neglijență și nu intenționat, pedeapsa nu trebuie să depășească șase luni. În cazul în care a fost comisă intenționat, sancțiunile pot fi mai severe. Cu toate acestea, circumstanțele cazului vor juca un rol esențial.

În acest caz, conducerea se referă la vehicule care au fost puse în mișcare cu forță motrice (în acest caz, cu accelerație) și care au circulat în zone de trafic public. Prin urmare, conducerea fără permis pe o proprietate privată care nu este accesibilă publicului (de exemplu, în cadrul unei proprietăți familiale) nu este pasibilă de răspundere penală. În afară de proprietățile private, este necesar un permis de conducere valabil pentru a utiliza rețeaua rutieră germană, fie pe autostradă, fie în orașe, relatează se-legal.de.

Permisul auto nu trebuie să fie neapărat german; în multe cazuri, permisele străine sunt recunoscute ca fiind valabile pentru utilizarea drumurilor germane. Acest lucru este valabil în special pentru permisele din alte țări ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, este posibil ca permisele de conducere străine din afara UE să trebuiască să fie convertite în permise germane, dacă persoana respectivă dorește să rămână pe termen lung în Germania.

Persoanele care conduc în Germania cu un permis de conducere străin sunt în continuare pasibile de urmărire penală în cazul în care au comis infracțiuni rutiere. În conformitate cu § 29 FeV (Ordonanța privind permisul de conducere), o persoană poate fi urmărită penal dacă permisul străin al conducătorului auto a expirat sau dacă acesta a fost supus unei interdicții de conducere în țara de origine. Această problemă se aplică și în cazul în care persoana în cauză nu are reședința principală în Germania.

În ceea ce privește permisele valabile în Germania, cele în Uniunea Europeană sunt, în general, valabile. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, nu este necesară convertirea într-un permis german. Continuarea conducerii în Germania cu acest permis UE nu expune persoana respectivă la infracțiuni privind conducerea fără permis de conducere valabil.

În cazul permiselor de conducere din afara UE, poate fi necesar un permis german, în funcție de permisul respectiv. Această cerință se aplică în special în cazurile în care persoana respectivă dorește să își stabilească reședința principală în Germania. În cazul în care se impune această cerință, continuarea conducerii cu un permis de conducere străin fără conversie poate duce la răspundere penală.

Dacă unei persoane i-a fost interzis să conducă în Germania, dar conduce în străinătate, aceasta poate fi sancționată în conformitate cu legislația germană, conform § 7 StGB. Cu toate acestea, persoana respectivă trebuie să fie cetățean german la momentul comiterii infracțiunii.

În acest caz, infracțiunea rutieră trebuie considerată o infracțiune penală în cealaltă țară. Dacă este considerată o infracțiune administrativă în cealaltă jurisdicție, nu va fi considerată o infracțiune penală în Germania.

Pentru a conduce în Germania, este necesar să dețineți permisul de conducere corespunzător pentru vehiculul în cauză. Vehiculele diferite necesită permise separate. Deținerea unui permis de conducere standard pentru autoturisme (permis B) nu conferă aceleași drepturi ca un permis C (camion/camionetă) sau D (autobuz). Prin urmare, dacă nu dețineți permisul corespunzător, se poate ajunge, de asemenea, la urmărirea penală.

Această acuzație se poate aplica și în cazul în care persoana deține un permis de conducere, dar nu și permisul corespunzător vehiculului. Cei care conduc afacerea trebuie să fie, de asemenea, conștienți de această cerință atunci când angajează șoferi pentru compania lor.

În acest caz, companiile respective poartă responsabilitatea în calitate de proprietari ai camioanelor/camionetelor. Trebuie menționat că această cerință privind permisul corespunzător include și atașarea unei remorci la un autovehicul. Conducerea unui autovehicul poate necesita un permis de conducere B, dar acesta nu este suficient pentru a conduce cu o remorcă atașată. Pentru aceasta, șoferul trebuie să dețină un permis BE.

Interdicțiile de conducere în Germania sunt o consecință gravă a încălcărilor regulilor de circulație, de la depășirea vitezei și utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii până la conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Aceste interdicții sunt reglementate de Legea privind circulația rutieră (StVG) și pot dura între una și trei luni, în funcție de gravitatea încălcării.

Sancțiunile sunt aceleași atât pentru rezidenți, cât și pentru șoferii internaționali, iar încălcarea unei interdicții de conducere poate duce la consecințe legale mai severe, inclusiv amenzi și închisoare.

Dacă vă confruntați cu o potențială interdicție de conducere, este esențial să înțelegeți opțiunile pe care le aveți. În unele cazuri, pot exista motive pentru a contesta interdicția, în special dacă au apărut erori de procedură sau dacă circumstanțele infracțiunii justifică o reexaminare. De asemenea, în anumite situații este posibil să se solicite amânarea interdicției, de exemplu, dacă aceasta ar avea un impact semnificativ asupra locului de muncă sau a obligațiilor personale.

În Germania, interdicțiile de conducere sunt emise pentru încălcări grave ale codului rutier, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului (DUI) sau încălcări repetate. Aceste interdicții durează de obicei între una și trei luni, dar pot fi prelungite în cazul încălcărilor mai grave. În această perioadă, persoanelor respective li se interzice să conducă orice tip de vehicul motorizat, inclusiv motociclete și mopede. În plus, autoritățile pot confisca permisul de conducere al persoanei respective pe durata interdicției.

Conducerea în timpul unei interdicții de conducere atrage sancțiuni penale semnificative. Astfel de acțiuni demonstrează o încălcare deliberată a legii și pot avea consecințe mai severe, inclusiv amenzi mai mari, puncte de penalizare suplimentare sau chiar închisoare.

Recidiviștii se confruntă cu sancțiuni mai severe, iar autoritățile pot confisca vehiculul în cazuri grave. Persoanele care încalcă în mod repetat interdicțiile de conducere pot fi, de asemenea, obligate să se supună unui examen medico-psihologic (MPU) înainte de a putea solicita din nou permisul de conducere.

În conformitate cu § 21 StVG, confiscarea vehiculului este posibilă în caz de recidivă, în special dacă persoana în cauză a fost interzisă să conducă în ultimii trei ani. Instanța are dreptul de a impune această măsură în funcție de circumstanțe.

Pe de altă parte, dacă o persoană uită pur și simplu să aibă asupra sa permisul de conducere, acest lucru este tratat ca o contravenție administrativă, cu amenzi cuprinse între 10 și 25 de euro. Astfel de infracțiuni minore, inclusiv nefolosirea ochelarilor corectori adecvați în timpul conducerii, sunt tratate diferit de încălcările grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau conducerea în timpul interdicției.