Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata unor salarii în luna septembrie, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Economedia.

Situația a apărut după ce, în urma fuziunii cu Ministerul Digitalizării, bugetul inițial creat la începutul anului de fostul ministru Bogdan Ivan nu a inclus și fondurile necesare pentru plata angajaților proveniți din această structură.

„Ministerul Economiei a preluat partea de Digitalizare, dar bugetul celor 70-80 de angajați preluați nu a fost prins în bugetul entității compuse. În ianuarie, când s-a făcut bugetul, s-a ținut cont doar de execuția bugetară din 2024, dar în 2025 situația s-a schimbat. Problema salariilor afectează și angajații ANPC”, a subliniat Miruță.

Oficial, rectificarea bugetară este programată abia în a treia săptămână din septembrie. Până atunci, instituția nu are soluții clare pentru a acoperi integral cheltuielile cu salariile. Această întârziere plasează ministerul într-o poziție dificilă, fiind pentru prima dată când lipsa de finanțare lovește direct în angajații săi.

Daniel Miruță, actualul ministru al Economiei, spune că a încercat să găsească resurse interne pentru a evita blocajul: el a identificat o sumă în bugetul general al ministerului care ar putea fi redirecționată către plata salariilor. Totuși, banii nu pot fi transferați direct, fiind nevoie de o procedură tehnică de redistribuire.

Potrivit ministrului, problema a fost deja ridicată în discuțiile cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, și cu premierul Ilie Bolojan.

„Este o problemă pe care am adresat-o premierului. Problema este istorică. Atunci când s-a compus ministerul Economiei, a fost preluată sarcina Digitalizării, dar nu și bugetul aferent salariilor. Era previzibil că se va ajunge aici”, a subliniat Miruță.

Ministrul atrage atenția că situația este consecința directă a unei greșeli de construcție bugetară și că lipsa unei soluții imediate riscă să afecteze nu doar moralul angajaților, ci și funcționarea unor departamente.

În interiorul instituției, neliniștea crește. Surse din minister spun că angajații proveniți din Digitalizare sunt cei mai expuși riscului, întrucât salariile lor nu au fost prinse în buget. Aceștia au fost informați că situația ar putea fi rezolvată prin rectificare, dar incertitudinea persistă.

Sindicatele din administrația publică au semnalat deja că întârzierea salariilor reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor angajatorului și că astfel de situații pot declanșa proteste.

Chiar dacă o soluție punctuală va fi găsită în septembrie, Miruță avertizează că dificultăți similare ar putea apărea și în luna decembrie, când presiunea financiară asupra bugetului este, de regulă, și mai mare. „Era previzibil că se va ajunge aici”, a punctat acesta.

Astfel, rectificarea bugetară de luna aceasta este văzută ca o „gură de oxigen” temporară, nu ca o rezolvare definitivă a problemei structurale.

Fuziunea dintre Ministerul Economiei și Ministerul Digitalizării a fost gândită ca un proces de eficientizare administrativă. Însă, în lipsa unei evaluări financiare detaliate, salariile angajaților transferați nu au fost incluse în bugetul anului 2025.