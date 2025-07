O companie maghiară ar putea sparge monopolul exploatării de sare de la Salrom. Filiala din Oradea a Salt-Veres Zrt. ar putea începe exploatarea minereului de sare românească de cea mai bună calitate în județul Cluj.

Comisia de Urbanism a Primăriei Județului Cluj a aprobat planul urbanistic zonal pentru viitoarea mină de sare de pe Valea Florilor. Acest lucru înseamnă că un obstacol important în calea deschiderii minei a fost înlăturat, însă titularul licenței de extracție mai trebuie să obțină o serie de autorizații.

Pârâul care traversează viitoarea zonă de extracție va fi deviat într-o conductă pentru a preveni o situație precum cea care a dus la dezastrul de la mina Praid. Potrivit unui membru al comisiei de urbanism, soluția ideală ar fi schimbarea albiei pârâului, dar topografia nu permite acest lucru.

Procesul de solicitare a dreptului de extracție a fost lansat în 2009 de societatea Diana Exploatări Miniere SRL din Oradea, însă guvernul a acordat licența prin decret abia în luna ianuarie a acestui an.

În cele aproape două decenii de existență, societatea, deținută de ungurii de la Salt-Veres Zrt, a avut un singur an cu venituri de câteva zeci de mii de lei, niciun angajat și o datorie de 884.000 de lei la sfârșitul anului 2024, scriu jurnaliștii ungari de la Maszol.

Zăcământul de sare are o grosime de 0,7 km și este situat la marginea unui municipiu aflat la aproximativ 50 km de Cluj-Napoca și 22 km de Torda, este estimat într-un studiu de impact asupra mediului din 2010 la 26 de milioane de tone.

Potrivit unui studiu realizat de Ipromin SA, din zăcământul de sare de la Valea Florilor ar putea fi extrase teoretic 900.000 de tone pe an, timp de 29 de ani, însă condițiile de mediu și tehnice permit extragerea a doar 440.000 de tone de sare pe an, o cantitate semnificativă având în vedere că în 2023, ultimul an pentru care se cunosc date, producția totală de sare a României era de 1,13 milioane de tone.

În 1989, producția de sare a țării era încă de aproximativ 5 milioane de tone.

Zăcământul de sare ascuns în subsolul comunei din județul Cluj este de o calitate deosebită. Calitatea zăcământului de sare de pe Valea Florilor este cea mai pură din țară, conținând 98,8 la sută NaCl.

Calitatea, localizarea geologică și geografică a zăcământului de sare reprezintă un avantaj uriaș pentru un investitor care dorește să deschidă o mină de sare.