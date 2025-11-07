Piramidele din Giza atrag anual milioane de vizitatori și sunt, fără îndoială, una dintre cele mai mari minuni ale lumii antice. Însă, la doar câțiva kilometri mai spre sud, se ridică piramidele din Dahshur – mai puțin cunoscute, dar mai vechi și, în multe privințe, mai impresionante.

Aceste construcții pot fi considerate „bunicile” celor din Giza, primele încercări reușite ale faraonilor de a transforma visul monumental al eternității în piatră.

La Dahshur nu ne impresionează doar vârsta monumentelor, ci și atmosfera din preajma lor. Aici, deșertul îți taie respirația prin liniștea sa, iar piramidele se ridică singuratice, la kilometri distanță de orice urmă de civilizație. Este imaginea clasică a Egiptului pe care o ai în minte înainte de a-l vizita – nisip, vânt și tăcere, cu formele geometrice ale istoriei răsărind pe orizont.

Experiența de a te apropia de aceste construcții este profundă. Chiar și fără să intri în interior pentru a trăi o experiență demnă de Indiana Jones, priveliștea este spectaculoasă. Fără mulțimile de turiști, fără comercianți sau plimbări cu cămilele, Dahshur oferă un contact direct cu trecutul, nefiltrat de zgomotul lumii moderne. În mijlocul deșertului, pare că timpul s-a oprit.

Pentru mulți vizitatori, întrebarea firească este dacă merită un tur organizat sau o excursie individuală. Eu nu prea sunt fan al excursiilor organizate și ori de câte ori pot, explorez pe cont propriu și așa și recomand. Din propria mea experiență, Dahshur este un loc pe care îl poți vizita singur.

Spre deosebire de alte regiuni, cum ar fi Sinaiul de Sud, unde ghizii sunt obligatorii, Dahshur poate fi vizitat fără. Totuși, dacă un ghid local poate adăuga context și povești, mai ales dacă dorești detalii despre structura sau simbolismul fiecărei piramide.

Pentru transport, taxiul sau un șofer privat sunt cele mai comode opțiuni. Uber sau InDrive funcționează în Cairo, însă în Dahshur semnalul este slab, iar la întoarcere s-ar putea să fie dificil să găsești o cursă. Este recomandat ca mașina să te aștepte, mai ales că distanța dintre principalele piramide – Piramida Roșie și Piramida Frântă – este de câțiva kilometri.

„A fost construită de faraonul Snefru în jurul anului 2600 î.Hr.”, spune Abdelrhman pentru Capital.ro.

Piramida Roșie este considerată prima piramidă „adevărată”, adică prima structură cu fețe netede finalizată integral.

Cu o vechime de peste 4.500 de ani, este a treia ca mărime din Egipt, după cele două de la Giza, și se remarcă prin forma sa geometrică perfectă.

Privită din deșert, imaginea este impresionantă. Spre deosebire de Giza, unde piramidele sunt la marginea orașului, aici nu există construcții moderne care să strice peisajul. Poți ajunge cu mașina foarte aproape de bază, iar dacă alegi să mergi pe jos în jurul ei, vei descoperi perspective diferite ale aceleiași capodopere.

Interiorul Piramidei Roșii este accesibil și oferă o aventură aparte. Coborârea printr-un coridor îngust de aproape 60 de metri este o experiență fizică, iar aerul fierbinte și lipsa ventilației sporesc intensitatea momentului. La capăt se află camerele funerare, simple și goale, dar impresionante prin proporții. Nu există sarcofage sau picturi, însă senzația de a păși în inima unei construcții vechi de milenii este unică.

La doar câteva minute distanță se află Piramida Frântă, una dintre cele mai neobișnuite structuri din Egipt. Tot Snefru a ordonat construirea ei, însă în timpul lucrărilor unghiul de înclinare a fost modificat de la 54° la 43°, pentru a evita prăbușirea pereților. Această schimbare bruscă a dat piramidei aspectul care i-a adus numele.

„Piramida Frântă este una dintre puținele care și-a păstrat mare parte din căptușeala originală de calcar alb, oferind o imagine rară asupra modului în care arătau piramidele la momentul construcției. Interiorul ei este accesibil, dar mult mai dificil de parcurs”, mi-a spus Abdelrhman, unul din locuitorii din Dahshur, pentru Capital.ro.

Coridoarele sunt joase, iar aerul dens face coborârea solicitantă. În una dintre camerele inferioare trăiește o mică colonie de lilieci, detaliu care adaugă un plus de mister vizitei.

La exterior, ruinele templului funerar și ale piramidei secundare din apropiere oferă contextul ceremonial al complexului. Privind spre orizont, se poate zări și Piramida Neagră – un alt reper al zonei.

Piramida Neagră, construită în timpul domniei lui Amenemhat al III-lea, în Regatul de Mijloc, nu mai poate fi vizitată, însă silueta ei este vizibilă din apropierea Piramidei Frânte. Construită din cărămizi de noroi, structura s-a degradat de-a lungul mileniilor, iar culoarea închisă i-a adus numele actual.

„Noi avem aici în Egipt multe legende care se leagă de această piramidă. Una spune că s-ar fi construit în urmă cu 4500 de ani, altele că ar fi încă bântuită, dar eu nu cred deoarece vin des aici și nu s-a întâmplat niciodată nimic. Turiștilor însă le plac legendele și mă întreabă des dacă știu vreuna”, spune Abdelrhman râzând.

Deși ruinele nu mai păstrează forma originală, importanța istorică rămâne. În jurul acestei piramide au fost descoperite morminte regale și obiecte de mare valoare, printre care bijuterii din aur aparținând prințeselor din Dinastia a XII-a.

Platoul de la Dahshur, situat la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Cairo, făcea parte din marea necropolă a orașului Memphis, capitala Egiptului antic. Aici, regele Snefru, fondatorul Dinastiei a IV-a, a ales să-și construiască piramidele, marcând o revoluție în arhitectura funerară.

După Piramida Frântă, Snefru a ridicat Piramida Roșie, perfecționând tehnica care avea să fie folosită mai târziu pentru piramidele de la Giza. În secolele următoare, regi din Regatul de Mijloc, precum Amenemhat al II-lea și Senwosret al III-lea, au ales același platou pentru propriile monumente funerare, deși multe dintre ele s-au deteriorat în timp.

Cercetările arheologice au scos la iveală pasaje secrete, temple funerare și elemente de inginerie avansată, inclusiv grinzi din lemn de cedru aduse din Liban. Astfel, Dahshur nu este doar un sit arheologic, ci o arhivă a evoluției tehnice și spirituale a Egiptului.

Pentru cei care caută esența Egiptului antic, Dahshur nu este doar o destinație, ci o lecție vie despre începuturile perfecțiunii. Data viitoare, poate trecem și prin satul din Dahshur, unde locuiește Abdelrhman. Este la doar câșțiva pași distanță, ascuns într-o oază de palmieri și cu siguranță o să vă placă foarte mult.