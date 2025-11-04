În cadrul deplasării, oficialul român a efectuat și o vizită la Ambasada României din Cairo, unde diplomații români au organizat o întâlnire specială cu membrii comunității românești din Egipt. Evenimentul a fost marcat de un dialog deschis și călduros între reprezentanții diasporei și demnitarul român, care a dorit să petreacă timp cu fiecare participant.

Vicepremierul Moșteanu a discutat cu românii stabiliți în Egipt despre activitatea comunității, provocările vieții departe de casă și oportunitățile de cooperare bilaterală între cele două țări. Oficialul a rămas la eveniment timp îndelungat, vorbind cu fiecare invitat, oferind informații despre inițiativele guvernamentale destinate diasporei și făcând fotografii cu participanții.

Potrivit organizatorilor, vicepremierul Moșteanu s-a declarat bucuros că a avut ocazia să se întâlnească cu românii din Egipt, apreciind implicarea și contribuția acestora la consolidarea imaginii României peste hotare. El a subliniat că, indiferent unde s-ar afla, românii rămân parte din aceeași familie și că statul român își propune să fie cât mai aproape de comunitățile sale din diaspora.

Atmosfera a fost una caldă și emoționantă, accentuată de spiritul de unitate al comunității românești, care s-a reunit în jurul reprezentanților statului.

În fața celor prezenți, Ionuț Moșteanu a rostit o declarație amplă, subliniind importanța relațiilor bilaterale și a cooperării strategice dintre România și Egipt:

„Bună ziua tuturor, mă bucur să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră! Sunt două zile pline aici la Cairo, una memorabilă pentru Egipt, unde sunt onorat să îl prezint pe președintele Nicușor Dan, iar mâine una memorabilă și pentru România, și pentru Egipt. Este un pas dintr-un drum început acum mulți ani, undeva în 1996, mi-au spus colegii, și le mulțumesc celor care au lucrat la acest memorandum. Au fost mulți pași și în lateral, și înapoi, dar iată că reușim să semnăm acest memorandum între România și Egipt”, a spus Ionuț Moșteanu.

Moșteanu a arătat că, deși ar părea că există o distanță mare între România și Egipt, aceasta este în realitate mult mai mică, datorită legăturilor și eforturilor comune ale celor două state. El a subliniat că ambele țări depun eforturi constante pentru a menține echilibrul într-o regiune tot mai provocatoare din punct de vedere politic și de securitate, fie că este vorba despre Europa de Est sau despre Orientul Mijlociu.

Vicepremierul român a adăugat că apreciază contribuția partenerilor egipteni la procesul de pace și s-a declarat onorat să reprezinte statul român și să fie alături de comunitatea românească din Cairo.

„Deși ar părea că e o distanță mare între noi, ea este, de fact, mult mai mică. Cu toții facem eforturi pentru a ține în echilibru această parte a lumii, care, vedeți, e din ce în ce mai provocatoare din toate punctele de vedere. Fie că este vorba despre Europa de Est sau despre Orientul Mijlociu, și noi, și Egiptul, facem eforturi pentru a menține echilibrul și apreciez tot ceea ce au făcut partenerii noștri egipteni pentru acel acord de pace. Sunt mai mult decât onorat să reprezint statul român și să fiu alături de dumneavoastră!", a mai spus vicepremierul.

Cu o zi înainte, Moșteanu a oferit o declarație Agenției de Presă din Orientul Mijlociu, în care a evidențiat importanța culturală și diplomatică a noului muzeu.

Vicepremierul român a remarcat că abrevierea în limba engleză a muzeului, „GEM”, simbolizează o „bijuterie a civilizației și a umanității”, o platformă globală unde arta, știința și istoria se întâlnesc pentru a inspira admirație și cunoaștere.

„Am citit și am văzut imagini despre Marele Muzeu Egiptean; este cu adevărat un proiect unic în felul său; el întruchipează un concept special care unește Egiptul antic cu cel contemporan. Nu mă refer aici doar la arhitectura uimitoare și la bogăția exponatelor, ci și la modul în care Marele Muzeu Egiptean devine un centru cultural, civilizațional și intelectual al Egiptului și al lumii întregi”, a declarat Moșteanu pentru presa egipteană.

Ionuț Moșteanu a explicat că Egiptul a fost dintotdeauna o punte între civilizații, întrucât leagă Africa de lumea arabă și de Marea Mediterană, și unește Estul cu Vestul prin forța culturii, a dialogului și a istoriei. El a subliniat că Marele Muzeu Egiptean consolidează acest rol etern, transformând bogatul patrimoniu al Egiptului într-o platformă modernă pentru înțelegere și cooperare internațională.

Vizita viceprim-ministrului Liviu Ionuț Moșteanu în Egipt a combinat dimensiunea diplomatică, culturală și umană. Prin participarea la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean și prin dialogul direct cu comunitatea românească din Cairo, oficialul a transmis un mesaj de solidaritate, respect și cooperare internațională, reafirmând rolul României ca partener activ în promovarea stabilității și a dialogului între civilizații.