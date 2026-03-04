Ghid de Siguranță. Ce faci în Egipt pe cont propriu dacă situația regională devine tensionată

În pofida tensiunilor din regiune, Egiptul rămâne una dintre puținele zone de stabilitate din Orientul Mijlociu, iar industria turismului funcționează fără perturbări majore.

Pentru turiștii care ajung în Egipt în această perioadă, realitatea din teren este diferită de imaginea tensionată care apare uneori în titlurile internaționale. Stațiunile sunt deschise, orașele sunt pline de vizitatori, iar turismul funcționează ca de obicei. Totuși, într-o regiune în care evoluțiile pot fi rapide, câteva reguli simple de precauție sunt recomandate tuturor celor care aleg să călătorească aici.

Pentru turiștii care ajung în Egipt fără a apela la o agenție de turism, accesul la informații corecte este esențial. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să urmărească permanent actualizările publicate pe site-ul instituției și pe canalele oficiale ale Ambasadei României la Cairo.

Reprezentanții ambasadei au transmis că situația de securitate din Egipt este stabilă, iar activitățile economice și viața socială, inclusiv turismul, se desfășoară normal. Cu toate acestea, diplomații îi sfătuiesc pe turiști să urmărească atent eventualele avertizări de călătorie și să își anunțe prezența în țară.

Acest lucru se poate face prin aplicația „Călătorește informat” sau printr-un mesaj trimis către Ambasada României la Cairo. În cazul unei situații neprevăzute, această notificare permite autorităților să identifice mai rapid cetățenii români aflați în Egipt și să îi contacteze direct.

În perioade tensionate, specialiștii recomandă și evitarea zonelor foarte aglomerate sau a punctelor sensibile din marile orașe. Piețe centrale, clădiri guvernamentale sau zone unde au loc manifestații pot deveni rapid imprevizibile.

„Informăm toți turiștii români aflați în Egipt sau care plănuiesc să călătorească aici că situația de securitate din țară este stabilă, activitățile economice și viața socială, implicit turismul, se desfășoară normal și nu se resimt consecințe directe ale evoluțiilor asociate acțiunilor militare din regiune”, au transmis reprezentanții ambasadei.

Diplomații precizează că și traficul aerian și transportul intern funcționează conform programului, chiar dacă există o încărcare mai mare a zborurilor din cauza restricțiilor de spațiu aerian din alte state din regiune.

În perioade tensionate la nivel regional, o minimă pregătire devine importantă pentru orice călător. Iar aceste recomandări nu se aplică doar celor care își organizează singuri vacanța.

Chiar și turiștii care ajung în Egipt prin intermediul agențiilor ar trebui să țină cont de câteva măsuri simple de precauție.

Printre lucrurile considerate esențiale se numără:

o rezervă de bani în numerar, preferabil în dolari sau euro, pentru situații de urgență;

cel puțin două carduri bancare, păstrate separat;

o asigurare de călătorie și de sănătate valabilă pe toată durata sejurului;

o cartelă SIM locală cu internet mobil, pentru acces rapid la informații;

copii ale documentelor importante – pașaport, viză, bilete de avion.

În cazul unei situații neprevăzute, aceste elemente pot face diferența între o problemă gestionabilă și una complicată.

De asemenea, este recomandat ca turiștii să evite zonele sensibile sau foarte aglomerate dacă apar tensiuni în regiune și să evite deplasările în zone pentru care există avertizări oficiale.

În contextul actual din Orientul Mijlociu, evoluțiile pot fi uneori rapide și imprevizibile. De aceea, turiștii aflați deja în Egipt sunt sfătuiți să urmărească atent semnalele din transportul aerian și recomandările oficiale.

De regulă, primele semne ale unei situații tensionate apar atunci când companiile aeriene internaționale încep să reducă sau să anuleze zboruri. În astfel de situații, devansarea plecării poate fi o decizie prudentă.

Ambasada României la Cairo reamintește că menține situația din regiune sub observație și că îi va informa pe cetățenii români dacă apar evoluții care le pot afecta siguranța.

„Vă asigurăm că menținem situația în atenție prioritară și vom informa prompt cu privire la orice evenimente care pot afecta siguranța cetățenilor români din Egipt”, au transmis reprezentanții misiunii diplomatice.

Totodată, românii aflați în Egipt pot contacta în orice moment Ambasada României la Cairo la numărul de urgență +202 2735 9546.

Pentru turiștii care aleg să călătorească pe cont propriu, regula rămâne aceeași în orice destinație: o decizie informată și o minimă pregătire pot transforma o situație incertă într-una gestionabilă, fără ca vacanța să fie afectată.