Piața internațională de petrol traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a afectat grav fluxurile comerciale și transporturile energetice din zona Golfului Persic. Agenția Internațională a Energiei avertizează că ritmul în care sunt consumate stocurile mondiale a ajuns la un nivel fără precedent.

„La mai mult de zece săptămâni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pierderile crescânde de aprovizionare legate de strâmtoarea Ormuz epuizează stocurile mondiale de petrol într-un ritm record”, a subliniat miercuri, 13 mai 2026, Agenția Internațională a Energiei în raportul său lunar privind piața petrolului.

Potrivit estimărilor AIE, aprovizionarea mondială cu petrol ar urma să scadă în 2026 cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi, pe fondul perturbărilor generate de conflictul din Iran. În același timp, peste un miliard de barili proveniți din Orientul Mijlociu sunt deja considerați pierduți din circuitul comercial internațional.

Agenția atrage atenția că reducerea producției și a exporturilor va avea un impact mai rapid decât scăderea cererii globale. Conform estimărilor, consumul mondial ar urma să se reducă cu aproximativ 420.000 de barili pe zi în acest an, însă diminuarea cererii nu va fi suficientă pentru a echilibra piața.

Raportul AIE arată că efectele conflictului nu se limitează doar la problema aprovizionării. Creșterea prețurilor la petrol începe să afecteze economia globală și activitatea industrială, iar cererea de combustibili este deja sub presiune în mai multe regiuni.

Potrivit instituției internaționale, tensiunile din Iran și riscurile asociate transportului prin Strâmtoarea Ormuz amplifică volatilitatea de pe piețele energetice. În plus, apropierea sezonului de consum ridicat din perioada verii ar putea genera noi fluctuații puternice de preț.

„O nouă volatilitate a prețurilor pare probabilă pe măsură ce se apropie perioada de vârf a cererii de vară”, estimează agenția.

AIE consideră că piața mondială de petrol va rămâne deficitară până la sfârșitul anului, inclusiv într-un scenariu în care Washingtonul și Teheranul ar ajunge la un acord care să permită redeschiderea graduală a Strâmtorii Ormuz începând cu trimestrul al treilea din 2026.

Importanța strategică a acestei rute maritime este majoră pentru comerțul energetic global. Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar orice perturbare a traficului naval are efecte directe asupra prețurilor internaționale și costurilor de transport.

Pe fondul degradării situației din regiune, schimburile dure de replici dintre Washington și Teheran accentuează incertitudinea geopolitică și sporesc temerile privind reluarea confruntărilor militare.

Iranul a acuzat marți Statele Unite că sabotează deliberat negocierile pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflict. Autoritățile iraniene susțin că Washingtonul urmărește capitularea totală a Republicii Islamice și nu un compromis negociat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Statele Unite nu urmăresc negocieri reale, ci capitularea totală a Iranului.

La rândul său, viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a criticat tacticile Washingtonului și a acuzat administrația americană că încearcă să obțină o „scrisoare de capitulare” din partea Teheranului.

În același timp, președintele american Donald Trump a respins ferm propunerea înaintată de Iran pentru încheierea războiului și a lansat noi avertismente privind fragilitatea armistițiului.

„Propunere stupidă”, a declarat Donald Trump despre oferta transmisă de Teheran privind modalitatea de încetare a conflictului.

Liderul american a afirmat că Iranul acceptase anterior ca Statele Unite să preia uraniul îmbogățit din țară, însă autoritățile iraniene s-ar fi răzgândit ulterior.

„Dar s-au răzgândit, pentru că nu au trecut asta în documente”, a spus el.

Teheranul a respins însă afirmațiile liderului american. Agenția iraniană Tasnim, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, a transmis că negociatorii iranieni nu au acceptat niciodată transferul uraniului puternic îmbogățit în afara țării.

În paralel, surse parlamentare de la Teheran au declarat că autoritățile iraniene nu exclud reluarea ostilităților, în timp ce surse apropiate negocierilor susțin că nu există evoluții concrete în dialogul dintre Statele Unite și Iran.

