Peste 300 de români au revenit în țară cu două curse charter operate de TAROM, aterizate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), în noaptea de luni spre marți.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a transmis un mesaj public imediat după aterizarea celei de-a doua aeronave:

„Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom”.

Potrivit oficialului, românii blocați în Israel au fost transferați pe cale terestră în Egipt, prin punctul de frontieră Taba, fiind sprijiniți de echipa consulară și de Ambasada României la Cairo pe tot parcursul tranzitului.

Deși traficul aerian spre și dinspre Egipt nu este afectat direct de conflictul militar din regiune, operațiunea a fost îngreunată de întârzieri apărute în deplasarea grupurilor de români către Cairo. Cursa era programată inițial pentru luni dimineață, însă sincronizarea transportului rutier și formalitățile de frontieră au dus la reconfigurarea orarului.

Compania aeriană a anunțat că reprogramarea zborurilor pentru seara zilei de luni a fost realizată în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu Consulatul României la Cairo și cu organizatorii grupurilor de turiști.

Primul zbor special a decolat de la Otopeni la ora 19:30 (indicativ RO101), a ajuns la Cairo la 22:15 și a revenit la București la 02:05, în dimineața zilei de 3 martie. Al doilea zbor (RO1101/RO1102) a plecat la ora 22:00, cu sosire la Cairo la 00:45, iar returul a aterizat la 04:35 pe Otopeni.

Ministrul de Externe a precizat că autoritățile române mențin un dialog permanent cu partea egipteană pentru gestionarea situației.

„Am stabilit împreună cu ministrul de Externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistenţa grupurilor de turişti, precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În acelaşi timp, recomandăm în continuare prudenţă din partea cetăţenilor români aflaţi în statele din Orientul Mijlociu şi urmărirea canalelor oficiale”, a mai spus Țoiu.

Într-o conferință de presă susținută luni, ministra Afacerilor Externe a subliniat că, până în prezent, nu există români răniți în atacurile din Iran. Totuși, un număr semnificativ de cetățeni români se află blocați în mai multe state din regiune, ca urmare a închiderii temporare a spațiului aerian.

Potrivit acesteia, peste 14.000 de români aflați în prezent în Emiratele Arabe Unite sunt în siguranță. Oficialul a reiterat apelul ca cetățenii români din Orientul Mijlociu să se înregistreze la misiunile diplomatice și a anunțat activarea unui canal de WhatsApp pentru transmiterea rapidă a informațiilor oficiale.

Reprezentanții TAROM au arătat că ajustarea programului inițial al curselor a fost necesară pentru a permite îmbarcarea tuturor pasagerilor evacuați, în condiții de siguranță. Operațiunea a presupus cooperarea strânsă între autoritățile române, cele egiptene, misiunile diplomatice și organizatorii grupurilor de turiști.

Evacuarea din Israel către Egipt a implicat deplasări în condiții speciale, iar procedurile de frontieră au necesitat timp suplimentar. Decizia de reprogamare a zborurilor a avut ca obiectiv evitarea oricăror blocaje logistice și asigurarea faptului că niciun cetățean român nu rămâne în urmă.

Pentru cei aproape 300 de români aflați în tranzit, aterizarea pe Otopeni a marcat finalul unui drum dificil și revenirea în siguranță acasă, în contextul unei situații regionale tensionate.