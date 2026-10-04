Puțini știu cum poate fi folosit ChatGPT pentru a face bani. Metodele sunt mai simple decât par

Pe măsură ce inteligența artificială avansează, companiile au la dispoziție tot mai multe instrumente prin care pot automatiza sau simplifica diferite activități. Soluțiile AI sunt utilizate pentru redactare, marketing, vânzări, cercetare și automatizare, iar ChatGPT se numără printre instrumentele care pot susține o gamă largă de operațiuni digitale.

Pentru o afacere de comerț electronic, ChatGPT poate fi utilizat în mai multe direcții, de la producerea de conținut și cercetarea de cuvinte-cheie până la sprijinirea echipelor de vânzări și relații cu clienții. Utilizarea sa poate reduce timpul alocat unor sarcini repetitive și poate permite angajaților să se concentreze asupra altor activități.

ChatGPT este un chatbot bazat pe inteligență artificială, care folosește procesarea limbajului natural pentru a analiza texte introduse de utilizator și pentru a genera răspunsuri scrise.

În cazul versiunilor care dispun de funcții vizuale, instrumentul poate lucra și cu alte tipuri de conținut. ChatGPT are la bază modele de limbaj de mari dimensiuni, iar tehnologia GPT și instrumentul ChatGPT au fost dezvoltate de OpenAI.

Una dintre utilizările frecvente ale ChatGPT este redactarea articolelor de blog. Instrumentul poate genera un material pornind de la o temă, însă textul trebuie verificat și editat de o persoană pentru acuratețe și pentru adaptarea la stilul și vocea brandului.

Folosirea AI pentru redactare poate reduce timpul și resursele necesare producerii de conținut. Articolele publicate pe site pot contribui la atragerea de vizitatori și pot susține traficul, veniturile din publicitate, acolo unde există astfel de surse, precum și vânzările online.

ChatGPT poate fi folosit și pentru postările de pe rețelele sociale. În loc să redacteze fiecare mesaj de la zero, o echipă poate introduce un text existent și poate solicita adaptarea lui pentru o anumită platformă, cu un anumit număr de caractere sau într-un stil specific.

Acest tip de utilizare poate accelera pregătirea conținutului pentru mai multe canale. Textul generat poate fi ulterior verificat și ajustat pentru a respecta particularitățile fiecărei platforme și identitatea vizuală și editorială a companiei.

ChatGPT poate contribui și la pregătirea scenariilor pentru videoclipuri, podcasturi sau spoturi radio. Instrumentul poate redacta un scenariu de la zero, poate modifica unul existent sau îl poate organiza potrivit unor convenții de redactare.

În cazul conținutului de marketing, scenariile generate pot fi folosite ca punct de plecare pentru podcasturi, videoclipuri destinate rețelelor sociale, tutoriale YouTube și alte materiale. Personalizarea ulterioară a textului permite echipelor creative să adapteze materialul la brand și la public.

Un alt domeniu în care poate fi folosit ChatGPT este traducerea. Instrumentul poate procesa texte în mai multe limbi, iar utilizatorul poate oferi informații suplimentare despre publicul căruia îi este destinat materialul. De exemplu, un text cu terminologie specializată poate fi solicitat într-o formă mai ușor de înțeles pentru publicul larg.

Traducerea materialelor de marketing sau a altor texte poate facilita comunicarea cu persoane din alte țări și poate ajuta o companie să se adreseze unor categorii noi de clienți.

ChatGPT poate fi folosit și pentru susținerea unei strategii SEO. Utilizatorul îi poate cere să identifice cuvinte-cheie asociate unui subiect și să propună variante de tip long-tail.

Pentru tema „skijoring”, de exemplu, instrumentul poate furniza termeni precum „ham pentru skijoring”, „lesă pentru skijoring” și „schi fond cu câini”. Printre variantele long-tail se pot regăsi „sporturi de iarnă pentru câini de talie mică”, „sfaturi de antrenament skijoring pentru începători” și „sfaturi de skijoring cu mai mulți câini”.

Cuvintele-cheie identificate pot fi utilizate pentru redactarea unor materiale noi sau pentru modificarea unor articole deja publicate. Conținutul astfel optimizat poate contribui la atragerea traficului organic către un site.

ChatGPT poate sprijini și activitățile de vânzări. Instrumentul poate redacta și personaliza e-mailuri referitoare la prezentări, oferte, reduceri sau solicitări pentru stabilirea unei întâlniri ori a unui apel.

În relația cu clienții, ChatGPT poate ajuta la pregătirea unor răspunsuri pentru întrebările frecvente. Echipa de suport poate verifica și ajusta aceste răspunsuri înainte de transmiterea lor, astfel încât informațiile și tonul să fie potrivite.

Instrumentul poate fi folosit și pentru rezumarea conversațiilor cu clienții sau pentru analizarea informațiilor provenite din activitatea serviciului de suport. Astfel, compania poate identifica problemele care apar cel mai des și poate folosi aceste informații pentru îmbunătățirea serviciilor.

Un alt rol al ChatGPT este generarea de idei. Atunci când procesul de creație pornește de la o pagină goală, instrumentul poate furniza liste de subiecte care pot fi ulterior selectate și dezvoltate de echipă.

De exemplu, comanda „Te rog generează idei pentru blogul unei companii de îmbrăcăminte organică” poate genera mai multe propuneri, printre care „Beneficiile bumbacului organic: o analiză detaliată a țesăturilor sustenabile”, însoțită de o descriere a temei și a beneficiilor pentru mediu și sănătate.

ChatGPT poate fi utilizat pentru a obține informații despre publicul-țintă și pentru a susține pregătirea strategiilor de marketing. Utilizatorul poate solicita identificarea unor categorii de consumatori pentru un anumit produs sau informații despre nevoile, valorile și comportamentele de cumpărare ale unui anumit segment.

O definire mai clară a publicului poate ajuta o companie să își concentreze activitățile de promovare. Instrumentul poate fi folosit și pentru identificarea unor competitori, contribuind la reducerea timpului necesar cercetării inițiale.

Totuși, informațiile furnizate de un model AI pot avea limite legate de actualitate. În cazul modelelor antrenate pe date care se opresc la o anumită perioadă, evenimentele, companiile sau schimbările produse ulterior pot lipsi din răspunsuri.

Într-un exemplu referitor la piața lenjeriei de noapte de lux, ChatGPT poate identifica șase caracteristici ale cumpărătorilor, printre care „consumatori înstăriți”, „vârsta 25-55 de ani” și „locuitori din mediul urban”. Pentru solicitarea de a identifica „competitorii din domeniul lenjeriei de noapte de lux”, poate menționa companii precum La Perla, Sleeper și Agent Provocateur, alături de scurte descrieri.

ChatGPT poate prelua o parte dintre activitățile care necesită timp, precum cercetarea, analiza informațiilor sau redactarea de cod în diferite limbaje de programare. În acest mod, poate funcționa ca un instrument de sprijin pentru utilizator sau pentru membrii unei echipe.

Înaintea începerii unei sarcini consumatoare de timp, aceasta poate fi evaluată pentru a vedea dacă o parte din activitate poate fi realizată cu ajutorul AI. Printre exemple se numără rezumarea unor actualizări fiscale destinate clienților sau redactarea unei invitații trimise prin e-mail.

Cu cât o companie automatizează mai multe activități repetitive, cu atât poate reduce timpul alocat acestora. Rezultatul depinde însă de natura sarcinii și de modul în care materialele generate sunt verificate și utilizate.

Pentru folosirea eficientă a ChatGPT, companiile trebuie să țină cont de rolul angajaților și de modul în care instrumentul este integrat în activitatea lor. AI poate completa munca echipelor de servicii pentru clienți, creație sau administrare, fără ca verificarea umană să fie eliminată.

Echipele pot identifica împreună sarcinile care pot fi optimizate prin utilizarea instrumentelor AI. Totodată, angajații trebuie să știe cum să folosească aceste tehnologii, iar companiile pot stabili reguli privind utilizarea ChatGPT și a altor chatboturi. O astfel de politică poate include, de exemplu, reguli referitoare la informațiile confidențiale și datele clienților care nu trebuie introduse în comenzi.

Personalizarea este un alt element important. Conținutul generat de ChatGPT poate avea un caracter generic, deoarece instrumentul produce răspunsuri pe baza informațiilor pe care le primește și a tiparelor de limbaj pe care le-a învățat. Fără adaptare, textele pot fi clare și profesioniste, dar pot să nu reflecte suficient identitatea unui brand.

Ghidurile de brand pot fi folosite pentru adaptarea materialelor generate. Comenzile detaliate, care precizează tonul, numărul de cuvinte și informațiile despre produse, pot conduce la rezultate mai apropiate de nevoile companiei. De exemplu, comanda „Scrie-mi o descriere de produs pentru o cămașă albă cu nasturi în formă de floare. Fă tonul jucăuș, folosește semne de exclamare și păstrează numărul de cuvinte între 15 și 30” oferă mai multe indicații decât o solicitare generală pentru descrierea unei cămăși albe.

Informațiile furnizate de ChatGPT trebuie verificate, deoarece instrumentul poate produce răspunsuri incorecte sau informații care nu mai sunt actualizate. În anumite situații, poate genera afirmații prezentate într-un mod sigur, deși acestea nu sunt corecte, fenomen cunoscut drept halucinație.

Din acest motiv, materialele generate cu ajutorul AI necesită verificarea informațiilor înainte de publicare sau utilizare. Verificarea este relevantă mai ales atunci când conținutul include date, afirmații factuale sau informații care pot avea consecințe pentru clienți.

Instrumentele de inteligență artificială pot reflecta, de asemenea, prejudecăți existente în datele pe care au fost antrenate. Revizuirea conținutului poate ajuta la identificarea unor astfel de probleme și la evitarea unor formulări care ar putea dezavantaja sau discrimina anumite comunități ori grupuri.

Se pot face bani folosind ChatGPT? Da, companiile pot utiliza ChatGPT pentru a reduce timpul și costurile asociate unor activități precum redactarea de conținut, asistența pentru clienți sau cercetarea de piață. Instrumentul nu generează venituri independent, ci poate susține activități care sunt legate de produse, servicii sau marketing.

Câți bani pot fi câștigați cu ChatGPT? Nu există o sumă fixă. Rezultatele depind de sarcinile transferate către instrument și de importanța acestora pentru activitatea companiei. Economiile pot proveni din reducerea timpului necesar pentru redactare sau cercetare și din folosirea mai eficientă a resurselor existente.

Prin urmare, utilizarea ChatGPT pentru activități de marketing, cercetare și relații cu clienții presupune atât folosirea instrumentului pentru eficientizarea unor sarcini, cât și verificarea rezultatelor obținute.