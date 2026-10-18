YouTube Music schimbă regulile pentru melodiile create cu inteligență artificială. Apar trei noi categorii pentru muzica generată de AI

YouTube Music introduce un nou sistem de etichetare care le va permite utilizatorilor să identifice melodiile realizate integral sau parțial cu ajutorul inteligenței artificiale. Informațiile vor fi afișate direct în pagina de redare, iar sistemul va fi disponibil și în aplicația principală YouTube. Spre deosebire de alte platforme de streaming, compania nu intenționează să restricționeze automat monetizarea melodiilor doar pentru că au fost create cu ajutorul AI.

YouTube Music a anunțat lansarea unui sistem de etichetare destinat melodiilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Scopul este ca ascultătorii să poată afla mai ușor în ce măsură tehnologia a fost utilizată în procesul de creație.

Noile etichete vor apărea în pagina de redare a melodiilor. Utilizatorii vor putea apăsa pe acestea pentru a vedea informații suplimentare despre rolul inteligenței artificiale în realizarea piesei.

Sistemul va permite identificarea melodiilor în care AI a fost utilizată pentru compoziție, pentru generarea vocilor sau pentru alte elemente muzicale.

Etichetarea nu va fi limitată la YouTube Music. Aceleași informații vor fi disponibile și în aplicația principală YouTube, astfel încât utilizatorii să poată identifica piesele realizate cu inteligență artificială indiferent de platforma pe care le ascultă.

Pentru implementarea sistemului, YouTube a colaborat cu parteneri din industria muzicală și a utilizat propriile instrumente de detectare a conținutului generat cu AI.

Potrivit informațiilor publicate de YouTube în documentația sa de asistență, partenerii platformei pot declara utilizarea inteligenței artificiale generative prin intermediul a trei categorii.

Prima categorie, „Fully Gen AI”, este destinată melodiilor create integral cu ajutorul inteligenței artificiale. În acest caz, piesa este generată de AI, fără a fi vorba doar despre utilizarea unor instrumente de editare sau procesare audio.

A doua categorie, „Partly Gen AI”, se aplică melodiilor realizate prin combinarea unor elemente generate artificial cu interpretări sau contribuții muzicale realizate de artiști.

De exemplu, o piesă poate conține anumite componente generate cu AI, în timp ce alte părți sunt interpretate sau înregistrate de muzicieni.

A treia categorie, „No Gen AI”, indică faptul că melodia nu a fost realizată folosind inteligență artificială generativă.

O distincție importantă privește instrumentele obișnuite de corectare a vocii. YouTube precizează că melodiile editate cu tehnologii de corectare a înălțimii sunetelor, precum Auto-Tune, intră în categoria „No Gen AI”.

Prin urmare, simpla utilizare a unor instrumente digitale de procesare vocală nu înseamnă automat că o piesă va fi clasificată drept muzică generată cu inteligență artificială.

Inițiativa YouTube apare într-o perioadă în care numărul melodiilor create cu inteligență artificială crește rapid pe platformele de streaming.

Companiile din industrie încearcă să stabilească reguli prin care ascultătorii să poată face diferența între muzica realizată de artiști și conținutul generat integral sau parțial de sisteme AI.

Apple Music intenționează să introducă, până la sfârșitul acestui an, etichete „Made With AI”, ca parte a unui sistem mai amplu denumit „AI Transparency Tags”.

Acestea vor permite identificarea conținutului muzical realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Spotify utilizează, la rândul său, etichete pentru conținutul AI și dispune de un filtru destinat identificării spamului muzical.

Abordările diferă însă de la o platformă la alta, în special în privința modului în care melodiile generate artificial sunt recomandate utilizatorilor și pot genera venituri.

Una dintre cele mai stricte abordări este cea adoptată de Deezer.

Platforma a raportat în luna iulie că primește zilnic aproape 90.000 de melodii generate integral cu inteligență artificială.

Pentru a gestiona acest volum de conținut, Deezer identifică și etichetează piesele create cu AI.

În plus, melodiile detectate ca fiind generate artificial sunt excluse din recomandările algoritmice și din listele de redare realizate de echipa editorială a platformei.

Compania aplică și măsuri împotriva utilizării frauduloase a sistemului de remunerare, inclusiv prin neacordarea redevențelor pentru ascultările identificate drept frauduloase.

Deezer lucrează și la o opțiune care le-ar permite utilizatorilor să elimine din rezultatele afișate muzica generată cu inteligență artificială.

O abordare asemănătoare există și la TIDAL.

Platforma etichetează înregistrările pe care le identifică drept generate integral cu AI și le oferă ascultătorilor posibilitatea de a le dezactiva.

Totodată, aceste înregistrări sunt excluse din atribuirea redevențelor.

Spre deosebire de platformele care limitează distribuirea sau remunerarea anumitor categorii de muzică generată artificial, YouTube pune accentul pe informarea ascultătorilor.

Noul sistem urmărește să ofere transparență în privința procesului de creație, fără să introducă automat restricții pentru toate piesele care conțin elemente generate cu inteligență artificială.

Astfel, utilizarea AI în realizarea unei melodii nu reprezintă, în sine, un motiv pentru excluderea acesteia de la monetizare. Această abordare este în concordanță și cu interesul YouTube pentru dezvoltarea propriilor instrumente de creație muzicală bazate pe inteligență artificială.

Compania experimentează deja cu Dream Track, un instrument care le permite anumitor creatori să genereze coloane sonore folosind versiuni ale vocilor unor artiști participanți, reproduse cu ajutorul AI.