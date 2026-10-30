Proprietarii de case din România, avertizați. Gheorghe Piperea avertizează asupra impozitelor: Catastrofal va fi

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că un proprietar din Craiova ar fi primit o înștiințare privind plata unui impozit anual de 20.000 de lei pentru o casă de 300 de metri pătrați, în condițiile în care anterior ar fi achitat 1.500 de lei. Piperea avertizează că schimbările privind impozitarea proprietăților ar putea genera majorări semnificative începând cu 2027 și îi îndeamnă pe proprietarii afectați să ia în calcul contestarea măsurilor în instanță.

Gheorghe Piperea a relatat, într-o postare publicată pe Facebook, că a fost contactat de o persoană din Craiova care susține că a primit o înștiințare de plată pentru un impozit mult mai mare decât cel achitat anterior.

Potrivit europarlamentarului, pentru o locuință de 300 de metri pătrați, suma anuală ar fi ajuns la 20.000 de lei, față de 1.500 de lei în trecut.

„Mi-a scris cineva din Craiova care spune că tocmai ce a primit o înștiințare de plată a unui impozit pe o casă de 300 mp din Craiova. Suma de plată: 20 de mii de lei. Până acum, impozitul pe casa respectivă era de 1500 de lei pe an. Acum este de 1600 de lei pe lună.”

Piperea a admis că situația ar putea avea legătură cu încadrarea fiscală a proprietății, respectiv posibilitatea ca aceasta să figureze în evidențele administrației locale drept imobil nerezidențial.

„Este, desigur, posibil ca imobilul respectiv să fi fost trecut în evidențele primăriei ca imobil non-rezidențial, dar chestiunea este gravă, oricum.”

Europarlamentarul nu a publicat, în textul postării, documentul fiscal la care face referire. Prin urmare, valoarea impozitului și motivele calculării acestuia nu pot fi stabilite independent pe baza declarațiilor sale.

În aceeași postare, Gheorghe Piperea a susținut că trecerea la evaluarea proprietăților în funcție de valoarea de piață ar putea duce la creșteri considerabile ale impozitelor locale.

Acesta a afirmat că majorările ar putea afecta inclusiv proprietarii care dețin o singură locuință, nu doar persoanele cu mai multe imobile sau proprietăți de valoare ridicată.

„Catastrofal va fi când, după 1 ianuarie 2027, se va fi trecut la re-evaluarea imobilului, după prețul pieței, operațiune care va majora de la 4 la 25 de ori valoarea de impozitare și, deci, impozitul. Această majorare se va aplica și locuințelor familiale, inclusiv celor care nu au decât acea locuință familială.”

Gheorghe Piperea a atras atenția și asupra consecințelor pe care neplata impozitelor locale le-ar putea avea pentru proprietari.

Europarlamentarul susține că acumularea obligațiilor fiscale și a penalităților ar putea conduce, în anumite situații, la executarea silită a bunurilor.

„În caz de neplată a impositului, se aplică penalități de 20% pe an și se trece la executare silită. Executarea silită poate duce și la evacuarea din locuința familială…”

Acesta a mai afirmat că, în cazul unor datorii acumulate pe parcursul mai multor ani, sumele datorate ar putea deveni foarte mari în raport cu valoarea proprietății.

Europarlamentarul consideră că persoanele afectate de majorările impozitelor ar trebui să ia în calcul demersuri judiciare pentru contestarea prevederilor pe care le consideră abuzive.

În opinia sa, modificarea legislației sau verificarea constituționalității acesteia reprezintă principalele căi prin care ar putea fi contestat sistemul de impozitare.

„Pentru că nu putem avea încredere că aceste taxe aberante vor fi anulate de guvernul PSD (până la urmă, PSD a participat la aceste legi bolojaniene, căci erau în guvern), fiecare trebuie să își ia destinul în mâini și să acționeze judiciar.”

Piperea a criticat și posibilitatea unei intervenții din partea Avocatului Poporului, exprimându-și îndoiala că instituția ar putea iniția un demers la Curtea Constituțională.