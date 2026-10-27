Impozitele pe case și apartamente ar putea crește de 25 de ori. Avertismentul lui Gheorghe Piperea pentru proprietari

Proprietarii de case și apartamente din București ar putea ajunge să plătească impozite considerabil mai mari, avertizează europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. Acesta susține că trecerea la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață ar putea determina majorări de cel puțin patru ori, iar în anumite zone ale Capitalei chiar de 25 de ori. Declarațiile vin însă în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că noul sistem de calcul nu va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a atras atenția asupra posibilelor efecte ale introducerii unui sistem de impozitare a locuințelor bazat pe valoarea de piață a proprietăților.

Potrivit acestuia, proprietarii din București ar putea plăti impozite de cel puțin patru ori mai mari decât cele actuale, dacă prevederile fiscale pe care le contestă ar fi aplicate de la începutul anului viitor.

„Impozitele pe casele din București vor crește de cel puțin 4 ori din 1 ianuarie 2027”, a declarat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul susține că în anumite cartiere ale Capitalei, în special în zonele în care proprietățile au valori ridicate, creșterile ar putea ajunge la 20 sau chiar 25 de ori.

În opinia sa, aplicarea noului mecanism ar putea determina apariția unor impozite anuale de 30.000 sau 40.000 de lei pentru unele proprietăți.

Aceste valori reprezintă estimări și avertismente formulate de Gheorghe Piperea, nu impozite aprobate pentru anul 2027.

Europarlamentarul critică modificările fiscale adoptate în perioada guvernării Ilie Bolojan și consideră că actualul Executiv ar trebui să intervină asupra legislației pentru a preveni eventualele majorări.

Principala modificare contestată de Gheorghe Piperea privește trecerea la un sistem în care impozitul anual pentru locuințe să fie stabilit în funcție de valoarea de piață a proprietăților.

În prezent, calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice pornește de la o valoare impozabilă determinată potrivit legislației fiscale, în funcție de suprafață și de caracteristicile imobilului.

Prin introducerea unui sistem bazat pe valoarea de piață, prețul estimat al locuinței ar urma să aibă un rol central în stabilirea obligațiilor fiscale.

„Acum impozitele se calculează pe bază de valoare de impozitare, însă din 2027 impozitele se vor calcula după valoarea de piață”, a declarat Gheorghe Piperea.

Potrivit europarlamentarului, schimbarea ar afecta în special proprietarii din zonele în care prețurile locuințelor au crescut semnificativ.

Acesta solicită modificarea prevederilor fiscale pentru a evita aplicarea unor impozite pe care le consideră excesive.

În contradicție cu avertismentul lansat de Gheorghe Piperea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 25 octombrie, că Guvernul nu intenționează să introducă impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul a explicat, într-o intervenție la Digi24, că România a purtat negocieri cu Comisia Europeană privind angajamentele fiscale asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, jalonul referitor la introducerea noului mecanism de impozitare a proprietăților a fost eliminat din PNRR, astfel încât sistemul nu va fi aplicat anul viitor.

„Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate valoarea de piaţă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a insistat că autoritățile nu pregătesc aplicarea acestui mecanism în 2027 și că informațiile privind o asemenea schimbare nu reflectă planurile actuale ale Guvernului.

„Pentru anul viitor, nu vom folosi noul sistem. Deci n-are rost, aud în spaţiul public că există acest pericol. Nu există, am spus-o public. Nu va fi aplicat în 2027”, a precizat ministrul Finanțelor.

Totuși, Alexandru Nazare nu a exclus posibilitatea unor modificări fiscale în anul următor, explicând că Guvernul trebuie să identifice surse de finanțare pentru programele și cheltuielile bugetare.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate”, a declarat ministrul, referindu-se la posibilitatea introducerii unor noi măsuri fiscale.

Discuțiile despre taxarea locuințelor au loc după modificările fiscale aplicate de la începutul anului 2026, care au dus la creșterea impozitelor locale pentru numeroși proprietari.

Majorările au fost determinate inclusiv de schimbarea valorilor impozabile utilizate pentru calculul taxelor pe clădirile rezidențiale.

Pentru o parte dintre proprietari, impozitele au crescut cu aproximativ 80% față de anul precedent, iar în anumite situații majorările au fost chiar mai mari.

Gheorghe Piperea a contestat aceste modificări și a anunțat anterior demersuri în instanță împotriva majorării taxelor locale.

Reforma impozitării proprietăților în funcție de valoarea de piață a fost inclusă în angajamentele fiscale asumate de România prin PNRR, iar pregătirea noului mecanism presupune inclusiv dezvoltarea sistemului informatic e-Proprietate.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor recente ale ministrului Finanțelor, noul sistem nu va fi introdus de la 1 ianuarie 2027.

Nivelul concret al impozitelor locale pentru anul viitor va depinde de cadrul fiscal aplicabil și de deciziile autorităților competente. Prin urmare, majorările de până la 25 de ori invocate de Gheorghe Piperea nu reprezintă, în prezent, o măsură fiscală anunțată de Guvern.